La course au titre en Liga connaissait peut-être un tournant décisif ce soir. Leader avec huit points d’avance sur son dauphin et rival historique, le FC Barcelone, le Real Madrid accueillait ce dimanche les Blaugranas avec l’objectif de conserver ou d’agrandir son avance sur les Catalans. Le Barça voulait de son côté continuer de vibrer en cette fin de saison en revenant à cinq points à six journées de la fin du championnat. Pour cette partie, les Merengues optaient pour leur classique 4-4-2 losange avec quelques retouches. Lucas Vazquez, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga accompagnaient Antonio Rüdiger en défense quand Luka Modric débutait au milieu. Pour les Blaugranas, c’était du classique sauf dans l’entrejeu où Pedri débutait sur le banc au profit d’Andreas Christensen. Et cette décision de Xavi était payante rapidement. Sur un corner botté côté droit par Raphinha, Andriy Lunin manquait totalement sa sortie et offrait ainsi à Andreas Christensen la possibilité de marquer. Le Danois ne se faisait pas prier pour conclure de la tête dans le but vide (1-0, 6e). Surpris, le Real Madrid n’attendait pas longtemps pour réagir. Bien trouvé par Luka Modric, Vinicius Junior déclenchait mais ne trouvait pas le cadre (8e). Les Merengues exploitaient bien les couloirs et Lucas Vazquez côté droit parvenait à obtenir un penalty avec malice aux dépens de Pau Cubarsi (17e). Sans trembler, Vinicius Junior se chargeait de transformer la sentence d’une lourde frappe dans la lucarne droite qui laisser Marc-André ter Stegen de marbre (1-1, 18e). Dans la foulée, Robert Lewandowski reprenait de la tête un corner frappé côté gauche sans parvenir à accrocher le cadre (25e).

Quelques minutes plus tard, un nouveau corner frappé par Raphinha côté droit amenait encore le danger en faveur du FC Barcelone. Andriy Lunin repoussait le ballon en catastrophe (28e) et une question demeurait : est-ce qu’il a totalement franchi la ligne ? La Goal-line technology n’étant pas installée en Espagne, l’arbitrage vidéo a été utilisé sans parvenir à un résultat probant. Le but n’était pas accordé et le match reprenait avec un FC Barcelone qui poussait pour reprendre l’avantage. En fin de première période, les Catalans connaissaient par ailleurs un coup dur puisque Frenkie de Jong sortait sur civière et laissait place à Pedri (45e +7). Au retour des vestiaires, Lamine Yamal testait Andriy Lunin (46e) avant que Jude Bellingham manque le cadre (50e). Xavi décidait de faire des changements en sortant Robert Lewandowski et Raphinha pour Joao Félix et Ferran Torres. Et ce dernier allait mangeait la feuille rapidement en négociant mal un contre et en croisant trop son tir seul face au gardien (67e). Alors que le match restait très tendu, c’est finalement le FC Barcelone qui allait prendre les devants. D’une talonnade, Ferran Torres gênait Andriy Lunin qui manquait son intervention. Fermin Lopez rôdait et s’en aller marquer (2-1, 69e). Mais encore une fois, le Real Madrid réagissait vite. Sur un centre fort de Vinicius Junior côté gauche, Lucas Vazquez arrivait au second poteau pour marquer d’une volée (2-2, 73e). Le match s’accélérait et le Real Madrid avait quelques possibilités via Aurélien Tchouaméni (76e) et Vinicius Junior (78e). Et les efforts madrilènes trouvaient récompense en fin de match avec un but sur le gong de Bellingham bien trouvé par Lucas Vazquez sur la gauche de la surface (3-2, 90e +1). Une victoire dans le Clàsico pour le Real Madrid qui porte son avance à onze points sur son rival à six journées de la fin. Le titre se rapproche en Liga pour les Merengues.

