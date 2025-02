Leader de la Liga, le Real Madrid s’est fait surprendre par l’Espanyol Barcelone (0-1). La troisième défaite de la saison en championnat pour le club madrilène.

Suite de la 22e journée de Liga avec le Real Madrid qui se déplaçait sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, 18e du classement au coup d’envoi. La formation de Carlo Ancelotti avait donc l’occasion de conforter sa place de leader de la Liga alors que l’Atlético de Madrid, dauphin, avait réussi à s’imposer un peu plus tôt dans la journée. Pour l’occasion, la Casa Blanca se présentait avec une équipe type et le quatuor Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappé devant. Tchouameni était encore aligné dans un rôle de défenseur central.

Mais le début de rencontre était bien trop peu emballant entre les deux équipes. Le Real Madrid dominait logiquement les débats face à une équipe catalane en manque de confiance. Vinicius Jr pensait d’ailleurs ouvrir le score peu avant la demi-heure de jeu, mais son but était annulé pour une faute de Kylian Mbappé quelques secondes auparavant. Dans la foulée des mauvaises nouvelles, Antonio Rudiger était contraint de laisser sa place après une blessure musculaire. Voilà pour les seules informations à retenir de cette première période.

Le Real Madrid tombe

Au retour des vestiaires, les Madrilènes continuaient de pousser mais butaient sur un bloc très bas et qui multipliait les fautes pour casser le rythme. Le défenseur Carlos Romero aurait d’ailleurs pu être exclu après un tacle dangereux par derrière sur Mbappé. Mais l’arbitre donnait étonnamment un carton jaune. Une décision qui aura son importance pour la suite du match… Si le Français, resté au sol après cette fois, s’illustrait ensuite avec quelques occasions, il manquait toujours de précision dans le dernier geste.

De son côté, l’Espanyol Barcelone était inoffensif et semblait se contenter du point du match nul. Jusqu’à cette 85e minute. Sur une contre-attaque éclaire et un centre précis du latéral droit Omar El Hilali, c’est… Carlos Romero qui reprenait le cuir au second poteau et trompait Courtois. Le latéral gauche espagnol, qui aurait pu et dû être expulsé dans ce match, parvenait donc à offrir la victoire à son équipe contre le cours du jeu. Un beau hold-up de la part des Barcelonais face à un Real Madrid peu inspiré et avec des stars inoffensives. Avec cette contre-performance, le Real reste leader mais voit l’Atlético revenir à un point. L’Espanyol fait la grosse opération et sort de la zone rouge.

Source: https://www.footmercato.net/

