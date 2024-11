Ligue des champions féminine : Une augmentation de 52 %

Le coup d’envoi de la Ligue des champions féminine a été donné le samedi 9 novembre. La compétition qui réunit huit clubs se poursuivra jusqu’au 23 novembre au Maroc.

C’est la 2e fois que le Royaume chérifien abrite le tournoi après avoir déjà eu l’honneur d’accueillir l’édition 2022. Au total, 8 clubs s’affronteront pour remporter le titre. Après le tirage au sort, deux groupes de quatre équipes ont été constituées.

“Les deux précédents champions, l’AS Far (2022) et les Mamelodi Sundowns (2021 et 2023), figurent parmi les têtes de série lors de ce tirage au sort. L’équipe marocaine débutera la compétition contre les Sénégalaises des Aigles de la Médina. Après cette rencontre d’ouverture, un match tactique opposera les Congolaises du Tout-Puissant Mazembe aux étudiantes sud-africaines de l’University of Western Cape. Les Mamelodi Sundowns Ladies ont été placées dans le Groupe B, où elles affronteront les Egyptiennes de Tutankhamun. Puis le premier galop de matchs se conclura par un duel de débutantes entre les Ethiopiennes de Commercial Bank of Ethiopia et les Nigérianes d’Edo Queens”, commente la Caf.

Les Mamelodi Sundowns détiennent actuellement le titre de championnes d’Afrique après avoir triomphé lors de deux des trois éditions précédentes. L’AS Far, représentante du Maroc, est l’autre équipe à avoir gagné cette compétition, en 2022, en s’imposant face aux Mamelodi Sundowns, rappelle la Caf.

D’emblée, la Caf indique que chacun des 8 clubs participant à la compétition recevra au moins 150 000 USD de prime. De la prise de l’initiative en 2021, avec l’arrivée du président Patrice Motsepe aux affaires, à nos jours, la Ligue des champions féminine de la Caf a redéfini le paysage du football féminin africain, indique l’instance dirigeante du football africain qui explique que cette année, les primes ont augmenté de 52 %, pour atteindre un total de 2 350 000 USD avec la palme de 600 000 USD pour le club champion : “La Caf s’est engagée à développer et à promouvoir le football féminin en Afrique. L’objectif du président Motsepe est d’investir dans des académies de jeunes pour les garçons et les filles et de continuer à augmenter les primes de toutes les compétitions de la Caf pour les rendre compétitives et attrayantes au niveau mondial”.

Alassane Cissouma

Composition des groupes :

Groupe A : AS FAR, Aigles de la Médina, TP Mazembe, University of Western Cape

Groupe B : Mamelodi Sundowns, Tutankhamun, Commercial Bank of Ethiopia, Edo Queens

Répartition de la dotation financière :

Vainqueur : 600 000 USD

Finaliste : 400 000 USD

3e place : 350 000 USD

4e place : 300 000 USD

3e de groupe : 200 000 USD chacun

4e de groupe : 150 000 USD chacun

