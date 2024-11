Mali : CAN 2025, Mozambique-Mali : Trois forfaits dans le rang des Aigles

Le sélectionneur national Tom Saintfiet va devoir faire des ajustements pour le match Mozambique-Mali, prévu ce vendredi à Maputo. Et pour cause, trois joueurs ont déclaré forfait pour cause de blessure et ne pourront pas participer aux deux derniers matchs de la sélection nationale face, respectivement au Mozambique (vendredi à Maputo) et l’Eswatini (mardi 19 novembre à Bamako).

Il s’agit du défenseur Moussa Diarra et des attaquants Moussa Djénépo et Lassine Sinayoko. Pour remplacer le défenseur du Deportivo Alaves, le technicien belge a fait appel à Amadou Danté qui évolue sous les couleurs du FC Arouca (Portugal).

«Je me suis blessé le samedi 9 novembre lors de notre match contre Bodrum que nous avons gagné (3-2). Je ne pourrai pas participer aux matchs contre le Mozambique et l’Eswatini, mais que mes coéquipiers se rassurent, je suis de cœur avec eux et toutes mes bénédictions accompagnent l’équipe», a expliqué Moussa Djénépo que nous avons joint au téléphone. «Je crois en eux et je sais qu’ils vont relever le défi, en décrochant le ticket qualificatif. Qu’Allah nous facilite la mission», a ajouté le milieu de terrain des Aigles.

Au total, 8 joueurs ont rejoint le groupe hier : Adama Traoré « Malouda » (Ferencvaros, Hongrie), Sékou Koïta (CSK Moscou, Russie), El Bilal Touré (VFB Stuttgart, Allemagne), Nene Dorgelès (RB Salzbourg, Autriche), Mamadou Sangaré (Rapide Vienne, Autriche), Kamory Doumbia (Brest, France), Ismaël Diawara (AIK Stockholm, Suède) et Abdoulaye Diaby (Saint Gall, Suisse). Ne manquent plus à l’appel que l’arrière-latéral Amadou Danté et le défenseur central Ibrahima Cissé (Schalke 04) qui sont attendus aujourd’hui dans la capitale mozambicaine.

LES 23 MOUSQUETAIRES

Gardiens de but : Djigui Diarra (Jeune Afrique, Tanzanie), Youssouf Koïta (Djoliba, Mali), Ismaël Diawara (AIK Stockholm, Suède).

Défenseurs : Fodé Doucouré (Red StarFrance), Amadou Danté (FC Arouca, Portugal) Abdoulaye Diaby (Saint-Gall, Suisse), Mamadou Fofana (Amiens SC, France), Sikou Niakaté (Braga, Portugal), Ousmane Diallo (Djoliba, Mali) , Cheick O. Konaté (Clermont, France).

Milieux de terrain : Aliou Dieng (Al Kholood, Arabie Saoudite), Mohamed Camara (Al Sado, Dubaï), Ibrahima Sissoko (Bochum, Allemagne), Yves Bissouma (Tottenham, Angleterre), Fady Coulibaly (Stade malien, Mali), Mamadou Sangaré (Rapide Vienne, Autriche).

Attaquants : Kamory Doumbia (Brest, France), , Nene Dorgelès (RB Salzbourg, Autriche), El Bilal Touré (VFB Stuttgart, Allemagne), Sékou Koïta (CSK Moscou, Russie), Adama Traoré « Malouda » (Ferencvaros, Hongrie), Mamadou Doumbia (Watford, Angleterre), Ibrahima Koné (Al-Ohkdood, Arabie Saoudite). Sélectionneur : Tom Saintfiet.

Quand le football amène le calme et l’unité à Maputo

Ces dernières semaines, le Mozambique a été secoué par des tensions politiques consécutives à la proclamation des résultats de l’élection présidentielle, remportée par Daniel Chapo, le candidat du parti au pouvoir. Presque tous les jours, les manifestants prenaient d’assaut les rues et les accrochages avec la police étaient devenus le quotidien de la population de Maputo, la capitale mozambicaine.

La tension était si forte que certains observateurs n’écartaient pas l’hypothèse d’un reportage ou d’une délocalisation du match qui doit opposer le Mozambique et le Mali, ce vendredi au stade de Maputo. Mais quelle n’a été la surprise de la délégation malienne de constater que depuis l’arrivée des Aigles sur place, le Mozambique a retrouvé le calme et aucune manifestation n’est lieu de troubler la concentration des joueurs de Tom Saintfiet. «Nous avons fait plus d’une semaine sous tension suite à des manifestations. La ville était paralysée et personne ne sortait.

Mais depuis dimanche, date de l’arrivée de la délégation malienne, le calme est revenu. Je pense bien que nos frères mozambicains ont compris que ce match représente un moyen qui peut rallier tout le pays autour d’un mais commun. Nous, communauté malienne, souhaitons être aux côtés de notre sélection nationale pour la porter vers la victoire. Nous ne voulons pas que le match se dispute à huis clos», a confié Massiré Camara commerçant malien au Mozambique.

Dans la boutique de notre compatriote, son ami mozambicain Bertrand Muchanga souligne que les attentes et le désir du peuple, c’est voir le Mozambique se qualifier pour la CAN 2025. « Chaque tir, chaque mais de notre équipe nationale résonne avec l’espoir d’un Mozambique uni et vainqueur. Tout le monde se réunit pour célébrer un seul but. Je pense que c’est ce que nous avons compris», a expliqué Muchanga dans un français approximatif.

De son côté, le président de la Fédération mozambicaine de football (FMF), Feizal Sidat a lancé un appel à ses concitoyens pour l’unité et la paix autour de la sélection nationale. « Le football, avec son pouvoir de transformer la douleur en joie et l’incertitude en foi, nous montrons que tout comme sur le terrain, nous pouvons surmonter les difficultés en un seul peuple. En ce moment, plus que jamais, l’équipe nationale a besoin du soutien de tous les Mozambicains, non seulement dans les tribunes ou dans les rues, mais aussi dans nos prières», a insisté le premier responsable de FMF.

«Que notre nation soit couverte par le désir de paix et d’unité, et que nous appelions tous ensemble le Mozambique à être guidé par un esprit de coopération, de résilience et de prospérité», a ajouté Feizal Sidat dans une interview accordée, à Opais, un média local.

Envoyé spécial

Seibou Sambri KAMISSOKO

