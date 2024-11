Dans le dur cette saison, Manchester City compte sur le prochain mercato pour se renforcer. Mais les Skyblues auront aussi des cas importants à régler en 2025, alors que plusieurs joueurs sont potentiellement sur le départ.

Mercredi soir, Pep Guardiola n’a pas pu se tirer les cheveux. Mais l’Espagnol s’est griffé sur le crâne et au visage après la nouvelle sortie manquée de son équipe en Ligue des champions. Alors que les Mancuniens menaient 3 à 0, ils ont été rattrapés par le Feyenoord Rotterdam. De quoi agacer le technicien de 53 ans, qui a bien des soucis cette saison 2024-25. En effet, l’infirmerie des Skyblues est bien remplie et des éléments précieux comme Rodri manquent à l’appel. De plus, certains joueurs à sa disposition n’évoluent pas à leur meilleur niveau, à l’image du revenant Ilkay Gündogan ou encore de Kyle Walker.

L’épineux dossier du mercato

Depuis quelques jours, la presse britannique indique que l’ancien entraîneur du FC Barcelone et son club attendent impatiemment le prochain mercato pour apporter des retouches nécessaires à leur effectif. Ce vendredi, Guardiola en a parlé en conférence de presse. «Le mercato ? Je comprends que vous pensiez que je doive tout reconstruire au mercato. Je ne suis pas d’accord. Il y a trois ans, nous étions champions et finalistes de la FA Cup. La vie du football change rapidement. La seule question qui ressemble à une excuse, c’est que l’effectif est vraiment bon mais que nous n’avons pas d’équipe. Ce n’est pas seulement Rodri, c’est beaucoup de joueurs. Nous devons reconstruire, oui. Nous n’avons pas de joueurs. Nous jouons six semaines sans quatre défenseurs et deux milieux défensifs. »

Il a ajouté : «c’est plus difficile, tous les managers défendent leur qualité. Nous travaillons avec les joueurs que nous avons. Les joueurs reviennent petit à petit et j’espère que nous pourrons rester ensemble longtemps.» Pourtant, The Athletic explique que les dirigeants de City, qui ont eu tort l’été dernier puisqu’ils ne voulaient pas reconstruire leur équipe et qu’ils attendaient 2025 pour le faire, vont devoir changer leurs plans dès janvier. Selon le média anglais, renforcer l’entrejeu sera une priorité. L’absence de Rodri a montré qu’il était irremplaçable pour Guardiola. De plus, The Athletic évoque la possibilité de se positionner sur le marché des gardiens et celui des attaquants, pour trouver une doublure à Erling Haaland après le départ de Julian Alvaréz à l’Atlético de Madrid l’été dernier. Enfin, l’achat d’un latéral droit d’ici à cet été sera aussi à l’étude.

Des doutes sur l’avenir de plusieurs joueurs

Les champions d’Angleterre devront également régler plusieurs dossiers importants, notamment ceux concernant les joueurs en fin de contrat en juin 2025, soit dans environ 7 mois. Et ils sont plusieurs dans ce cas dans son groupe, comme Ilkay Gündogan (34 ans). Même chose pour Kevin De Bruyne (33 ans), qui figure parmi les éléments qui risquent d’être vendus d’ici à l’été prochain. Son nom est d’ailleurs cité du côté de la Major League Soccer. Il a d’ailleurs été assez flou sur son avenir cette semaine. «Pour l’instant, je préfère encore m’améliorer et voir comment je suis, et tout le reste viendra. Je ne suis pas vraiment obsédé par les choses pour l’instant. Je sais que les gens vont me poser des questions à ce sujet, mais je ne peux pas dire grand-chose, il n’y a pas eu beaucoup de discussions, donc je vais bien, je suis heureux, je veux juste rejouer du bon football, et l’avenir – nous verrons…»

Comme lui, Kyle Walker (34 ans) arrive à un tournant de son aventure chez les Citizens. Sous contrat jusqu’en 2026, il n’est plus aussi indispensable aux yeux de son club, lui qui a des difficultés sur le terrain. Alors qu’un départ avait déjà été évoqué du côté du Bayern Munich il y a un an, il avait été retenu. Cette fois-ci, la porte n’est pas fermée. C’est un peu la même chose pour Ederson (31 ans), qui n’avait pas eu les offres espérées en Arabie saoudite, et pour Bernardo Silva (30 ans). Tous les deux sont liés à City jusqu’en 2026, tout comme Jack Grealish (29 ans) et John Stones (31 ans), pour lesquels les Anglais ont des doutes. Ces

6 dossiers (De Bruyne, Walker, Ederson, Bernardo Silva, Grealish, Stones) vont donner des cheveux blancs et des maux de tête aux dirigeants.

https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :