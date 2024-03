Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, au-delà des traditionnelles conférences et manifestations, certaines organisations ont choisi de célébrer l’amitié et la solidarité à travers le sport. C’est ainsi que l’amicale des femmes d’Orange-Mali a organisé un match amical de football le samedi 9 mars 2024, opposant son équipe à celle de l’association des femmes journalistes du Mali, sur le terrain de football de Lafiabougou.

Les deux équipes se sont affrontées avec détermination, mais aucune n’a réussi à prendre l’avantage, donnant lieu à un score nul de zéro but partout. Pour la responsable de la communication institutionnelle de Orange Mali, Doucouré Fatoumata Sangaré, cet événement est une initiative heureuse qui permet aux femmes de se défouler après leur travail remarquable. Et comme le dit l’adage, le sport c’est la santé, donc cette activité a été bénéfique pour les deux équipes sur le plan physique.

La présidente de l’amicale des femmes d’Orange-Mali a salué cette initiative et a souhaité sa pérennisation. Elle a également remercié le directeur et l’ensemble des responsables et du personnel d’Orange-Mali pour leur soutien constant.

La représentante de l’association des femmes journalistes du Mali, Sanogo Aminata Traoré, a quant à elle salué cette collaboration fructueuse et a souligné que ce partenariat permettra à son association d’étendre sa collaboration avec d’autres structures et d’atteindre ses objectifs, à savoir la promotion des droits des femmes et la lutte contre les clichés négatifs dans les médias.

Pour marquer leur soutien à cette initiative, les responsables d’Orange-Mali ont remis un chèque de 500 000 francs à l’association des femmes journalistes. Ce geste a été grandement apprécié par les membres de l’association, qui ont exprimé leur reconnaissance envers Orange-Mali pour leur soutien constant à leur cause.

Cette journée internationale des droits des femmes est célébrée au Mali depuis 1994 et tire ses origines de la lutte des ouvrières des usines textiles de Chicago dans les années 1857. Officiellement déclarée par l’ONU en 1977, elle vise à célébrer les accomplissements des femmes dans les domaines politique, économique, culturel et social, ainsi qu’à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les aspects du développement.

C’est dans cet esprit que les femmes journalistes et d’Orange-Mali se sont réunies pour un match amical, symbole de leur unité et de leur solidarité. Vivement d’autres célébrations pour honorer les femmes.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

