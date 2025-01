Dans un entretien à Sky Sports, Mohamed Salah a suggéré qu’il allait quitter Liverpool à l’issue de la saison. En fin de contrat, l’attaquant égyptien (32 ans) quitterait ainsi libre les Reds.

En fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, Mohamed Salah se rapproche de plus en plus de la sortie. Dans un entretien à Sky Sports, la star des Reds a annoncé son probable départ à l’issue de la saison. L’attaquant égyptien (32 ans), qui entretient l’incertitude ces derniers temps, n’a toujours pas prolongé et pourrait donc partir libre en juin prochain.

Salah vise la Premier League pour sa probable dernière année au club

“Est-ce ma dernière année au club? Jusqu’à présent, oui”, a répondu Mohamed Salah ce vendredi, qui veut “vraiment gagner la Premier League” cette année. “Ce sont les six derniers mois. Il n’y a pas eu de progrès (dans les négociations, NDLR), loin de là. Nous devons donc attendre et voir.”

“Dans mes interviews de ces sept ou huit dernières années, je disais toujours que je voulais gagner la Ligue des champions. Mais c’est la première fois que je dis que je veux vraiment gagner la Premier League avec Liverpool”, a également commenté Mohamed Salah sur ses ambitions cette saison.

“It’s my last year in the club” 🗣️

Mo Salah gives an EXCLUSIVE update on his contract at Liverpool 👇 pic.twitter.com/AIapSxSBFC

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 3, 2025