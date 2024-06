Alors que l’élimination semblait proche, Jude Bellingham a sauvé l’Angleterre au bout des arrêts de jeu pour arracher une prolongation durant laquelle les Three Lions ont mis à terre une valeureuse Slovaquie, passée proche de l’exploit. Gareth Southgate et ses boys verront les quarts, mais que ce fut dur.

Au terme d’une phase de groupe tout sauf entraînante, l’ Angleterre avait tout de même terminé à la première place de sa poule. Les Three Lions avaient donc l’avantage d’un tirage favorable, et affrontaient ce soir la Slovaquie, qui avait montré de belles choses mais s’était révélée trop inconstante. De quoi lui conférer un statut logique d’outsider, mais rien n’était certain à la Veltins Arena.

D’autant que les Slovaques ne se présentaient pas en victimes expiatoires, un centre de David Hancko faisant passer un premier frisson dans la surface anglaise (5e). Mais surtout, l’engagement était maximal, avec quatre jaunes dans le premier quart d’heure. Les Anglais avaient du mal à exister, et quand un décalage était enfin créé, Kieran Trippier envoyait le ballon dans les nuages, juste avant une chevauchée de Lukas Haraslin qui manquait de trouver l’ouverture (12e).

Passé ce premier quart d’heure, l’Angleterre commençait à trouver son rythme et manquait d’ouvrir la marque sur une action confuse conclue par une tête d’Harry Kane (23e). Au moment où l’Angleterre semblait mieux, la Slovaquie allait frapper sur une action infiniment simple à deux passes qui voyait David Strelec lancer parfaitement Ivan Schranz, qui ajustait Jordan Pickford et mettait les siens sur orbite (25e).

En manque total de confiance, l’Angleterre plongeait après ce but. Les tentatives de réveil étaient bien trop désordonnées, au moins multipliaient-ils les corners, mais sans réel danger. On pouvait voir cependant en fin de première période une équipe plus concernée, plus décidée à mettre une réelle pression sur son adversaire, mais la réalité était cruelle à la pause : malgré 73% de possession de balle, les Anglais étaient derrière au score.

Heureusement, le début de deuxième période était plus heureux. Enfin une action construite, une magnifique ouverture de Kane pour Trippier qui offre l’égalisation à Phil Foden, mais la vidéo s’en même logiquement (49e). Mais une nouvelle fois, alors que les Three Lions revenaient en force, un ballon bêtement perdu au milieu du terrain voyait Strelec tenter sa chance de 50 mètres, le Slovaque manquant d’un rien le but de l’Euro (55e).

Les Anglais continuent de confisquer le ballon, Southgate se décide à lancer Cole Palmer pour rejoindre Kobe Mainoo, titulaire surprise, afin de faire bouger la défense, mais pas grand chose ne bouge. On voit une équipe d’Angleterre qui tente de faire preuve de patience, multiplie les combinaisons pour trouver la faille, mais cette faille n’existe pas, la Slovaquie se regroupant parfaitement en défense.

La pression monte, mais le temps tourne. Une fois encore, l’Angleterre cherche la solution sur coup de pied arrêté, et à l’aube des dix dernières minutes, une tête d’Harry Kane sur un coup franc de Foden est proche de trouver la cible. Mais ce n’est rien à côté de la tentative de Declan Rice des 20 mètres, qui vient heurter le poteau d’un Martin Dubravka battu (81e).

Les Anglais jettent leurs dernières forces dans la bataille, mais il n’y a plus rien. Sans âme, les Three Lions jouent la carte hourra football, et elle sera payante, puisque sur une déviation de la tête de Marc Guehi, Jude Bellingham envoie un ciseau phénoménal qui crucifie Dubravka et envoie tout le monde en prolongation. Improbable, mais somptueux.

