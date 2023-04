Mohamed Camara et l’AS Monaco rêvent de la Ligue des Champions !

Mohamed Camara et l’AS Monaco ont une fin de saison assez exceptionnelle à vivre. Dans la peau du chasseur, comme souvent à cette période-là de l’année, le club monégasque peut assurer une place en Ligue Europa, mais aussi rêver du podium et de la qualification en Ligue des Champions ! Pour y parvenir, les Monégasques vont devoir réaliser un sans-faute dans un calendrier assez compliqué sur ces 7 derniers matchs.

L’AS Monaco va-t-elle valider une nouvelle place en Ligue des Champions à l’issue de la saison ? Si l’exercice 2022-2023 est interminable, en raison de la trêve liée à la Coupe du Monde, les Monégasques sont encore en course pour disputer la coupe aux grandes oreilles l’an prochain. Pourtant, cette année n’a pas été de tout repos pour le club de la Principauté, avec une élimination précoce en Ligue des Champions dès les barrages, puis en 16ème de finale de Ligue Europa. La formation de Philippe Clement a aussi connu des moments plus difficiles en Ligue 1, sans pour autant être totalement décrochée. Ainsi, à 7 journées de la fin, le club de la diagonale est en course, plus que jamais, pour une place en Coupe d’Europe, que ce soit pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. D’ailleurs, à l’heure actuelle, l’ASM a un petit matelas d’avance sur le LOSC (5ème) et qualifié pour la C4.

Toutefois, la tâche s’annonce dure pour les Monégasques au vu de l’énorme calendrier sur cette fin de saison. C’est simple, 4 rencontres vont se jouer face à des prétendants à l’Europe : Lens, Lille, Lyon et Rennes. Toulouse et Montpellier sont aussi des équipes difficiles à jouer, tandis que l’ASM va aussi se déplacer à Angers, lanterne rouge du championnat et déjà condamné à la descente. Toutefois, pour espérer la Ligue des Champions, il faudra remporter le plus de matchs possibles, tout en espérant des faux pas de l’OM ou de Lens, placés à la 2ème et 3ème place. Respectivement à 3 et 2 points de Monaco, les deux équipes vont avoir la pression sur la fin de saison, et notamment le RCL qui va recevoir Monaco ce week-end. Pour l’instant, aux yeux des bookmakers, l’ASM serait une vraie surprise si elle terminait sur le podium. Bwin voit plutôt Marseille terminer vice-champion de France et les Lensois à la 3ème place, pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Toutefois, les Sang-et-Or sont attendus au tournant ! Battus par le PSG le weekend dernier, les hommes de Franck Haise vont devoir réagir à domicile, eux qui n’ont perdu qu’un match à Bollaert depuis le début de l’année. Ainsi, l’ASM de Mohamed Camara va devoir réaliser un véritable exploit dans le Nord de la France ! Le milieu de 23 ans, international malien, pourrait avoir énormément de boulot face à Seko Fofana et Junior Onana dans l’entrevue. Apparu à 31 reprises cette saison, pour 3 passes décisives, le remplaçant d’Aurélien Tchouaméni pourrait marquer un grand coup en Ligue 1 avec une grosse prestation face à la solide paire lensoise. Déjà auteur de deux gros matchs face au PSG cette saison, Camara est habitué à répondre présent dans les grands rendez-vous.

