La révolution est peut-être en marche au PSG. Après le fiasco en Ligue des Champions, le club se pose des questions sur l’avenir, notamment celui de Messi et Neymar.

Le probable départ de Kylian Mbappé, l’âge avancé de Lionel Messi et le manque de motivation de Neymar provoquent des interrogations légitimes sur la suite à donner au projet du PSG. L’Emir du Qatar, pour qui l’argent n’est pas un problème, n’apprécie en revanche pas de se voir être ridiculisé ainsi avec cette quête éternelle de la Ligue des Champions qui a pris un gros coup dans l’aile avec l’élimination contre le Real Madrid. Selon L’Equipe, le coup de balai est possible et à Doha, on y réfléchit sérieusement. Même s’il est dangereux de radicalement changer un projet en seulement un an, le fait d’avoir fait venir des stars grassement payés n’a pas donné satisfaction sur le plan sportif. Résultat, le PSG assure qu’il ne se fera pas avoir une deuxième fois, et va désormais s’attacher à construire un effectif plus équilibré.

Messi et Neymar exilés aux USA ?

Et pour cela, virer un Lionel Messi ou un Neymar n’est pas totalement exclu. Mais encore faut-il leur trouver un point de chute, ce qui sera certainement le plus difficile. L’Argentin a bien l’intention de prendre sa revanche après une première saison que l’on peut déjà qualifier de décevante. Le Brésilien a encore quelques admirateurs, mais son coût, niveau transfert et salaire, est hors-sol pour la quasi-totalité des clubs. Surtout qu’il n’est pas en adéquation avec son rendement sur le terrain. La solution pourrait venir de l’autre côté de l’Atlantique, puisque le quotidien sportif souligne que les deux joueurs rêvent de découvrir le championnat américain. Messi pour se rapprocher de chez lui et Neymar pour des raisons plus discutables, avec notamment son goût pour le championnat court que propose la MLS.

Le PSG pourrait ainsi faire un énorme sacrifice financier pour faciliter un départ, même si au niveau de l’image, la présence de Neymar et Messi sous le maillot parisien est jugée comme cruciale en cette année de Coupe du monde au Qatar. En tout cas, la réflexion est en cours au sein de l’Emirat, ce qui est déjà une énorme nouveauté. Empiler les stars et les grands noms n’est pas forcément synonyme de réussite, et le message semble être passé cette saison, en raison de la douche froide entre l’énorme recrutement et la rentabilité sur le terrain. Malgré le standing de joueurs comme Wijnaldum, Donnarumma ou Sergio Ramos, le PSG n’a pas pu compter sur eux en Ligue des Champions.

Un nouveau projet taillé pour Mbappé ?

La refonte de l’effectif est donc en cours. Avec la volonté de s’appuyer sur les jeunes du club, les bonnes pioches que représentent Hakimi, Nuno Mendes et les cadres que sont Verratti, Marquinhos et bien sûr Mbappé s’il venait à rester. Pour le reste, le PSG cherchera à vendre pour stopper l’hémorragie. Outre le cas déjà cités de Neymar et Messi, Angel Di Maria va partir, et les transferts de Mauro Icardi, Julian Draxler et Georginio Wijnaldum sont envisagés pour remplir les caisses et tirer un trait sur plusieurs des nombreuses déceptions du PSG de ces derniers mois. Néanmoins, le visage du Paris SG de la saison prochaine dépendra forcément de la décision de l’Emir du Qatar au sujet de Neymar et Messi, pour qui la situation est beaucoup plus compliquée que prévue dans la capitale française.

