En vue de la Can 2021 prévue en 2022 au Cameroun, l’équipementier de l’équipe nationale de football du Mali a officiellement présenté le lundi 27 décembre 2021 le tout nouveau maillot des Aigles. C’était au cours d’une cérémonie présidée par le ministre des Sports, Mossa Ag Attaher en présence du président de la Fédération, Mamoutou Touré « Bavieux », du capitaine Hamari Traoré, ainsi que de l’émissaire de la marque Airness, Amidou Gueye.

Lors de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football, qui se tiendra du janvier au 6 février 2022, les Aigles du Mali arboreront un maillot d’un nouveau design. Contrairement aux précédentes Can notamment les deux récentes, le maillot domicile des Aigles est de couleur verte tandis que le maillot extérieur est de couleur blanche présentant chacun les couleurs nationales au milieu desquelles se trouve un aigle prêt à bondir sur sa proie.

En gros, l’on retiendra de ce nouveau maillot le choix porté sur la couleur verte au détriment de la couleur jaune. Pour justifier ce choix, le représentant de Malamine Koné, PDG de la marque Airness, a indiqué que le vert représente l’espoir. « L’espoir de voir le Mali retrouver la paix, de remporter sa première Can chez Séniors et l’espoir de voir le Mali qualifier pour la première fois à la phase finale de la Coupe du monde », a expliqué Amidou Gueye.

Pour sa part, le président de la fédération a salué Malamine Koné pour son amour pour sa patrie et son engagement pour la cause malienne.

En attendant de voir les Aigles arborer le tout nouveau maillot, des maillots ont été déjà offerts au Chef de l’Etat, Assimi Goïta, au Premier Ministre Choguel Kokalla Maïga, au ministre des Sports, Mossa Ag Attaher et au président Bavieux Touré.

Alassane Cissouma

LISTE MALI A LA CAN CAMEROUN 2021

Du classique !

Avant de s’envoler pour l’Arabie Saoudite pour les préparatifs, le sélectionneur des Aigles du Mali a communiqué la liste des joueurs convoqués pour la phase finale de la Can Cameroun 2021. Pour cette 33e édition de la compétition qui se tiendra en 2022, le technicien malien, Mohamed Magassouba, s’est inscrit dans la constance avec le rappel de l’ensemble des joueurs ayant participant aux éliminatoires.

Sur cette liste de 28 footballeurs composée de 3 gardiens, 9 défenseurs 9, milieux et 7 attaquants, on note, néanmoins, la convocation des milieux de terrain Yves Bissouma (Brighton), Hamidou Traoré, et de l’ancien défenseur du Stade malien de Bamako, Issaka Samaké, actuellement au Horoya AC. Ces 3 joueurs sont la surprise de la liste pour n’avoir pris part à aucun match des éliminatoires. Au lendemain de l’officialisation du maillot, le Chef de l’Etat a procédé à la traditionnelle remise du drapeau à l’équipe.

Au capitaine Hamari Traoré, le Colonel Assimi Goïta a tenu un discours de guerrier. «…tout un chacun a sa façon de défendre le pays. D’autres le font sur les théâtres des opérations militaires. Et vous, vous êtes appelés à le faire sur le terrain de foot. Chaque victoire que vous faites à la Can est un espoir pour le peuple malien. En ces moments difficiles pour notre pays, vous avez le devoir de défendre le drapeau national lors de cette grande compétition continentale… vous avez notre soutien et notre accompagnement ainsi que ceux de tout le peuple malien ». En réponse, Hamari a rétorqué que « nous allons nous battre jusqu’au bout pour mouiller le maillot, faire flotter le drapeau et ramener la Coupe au Mali ».

A titre de rappel, le Mali évolue dans le Groupe F en compagnie de la Tunisie, de la Mauritanie et de la Gambie. La phase initiale des préparatifs a démarré à Bamako avant de mettre le cap sur l’Arabie Saoudite pour poursuivre la mise au vert avec 3 matches amicaux au programme.

Prévue du 9 janvier au 6 février, le coup d’envoi de la Can sera donné avec le match Cameroun-Burkina Faso.

Voici la liste de 28 joueurs

Gardiens (3)

Ismaël Diawara (Malmö FF, Suède), Ibrahima Mounkoro (TP Mazembe, RDC), Djigui Diarra (Young African, Tanzanie)

Défenseurs (9)

Hamari Traoré (Rennes, France), Boubacar Kiki Kouyaté (FC Metz, France), Charles Traoré (FC Nantes, France), Massadio Haïdara (RC Lens, France), Mamadou Fofana « Nojo » (Amiens SC, France), Senou Coulibaly (Dijon, France), Falaye Sacko (Vitoria Guimarães, Portugal), Moussa Sissako (Standard Liège, Belgique), Issiaka Samaké (Horoya AC, Guinée)

Milieux (9)

Amadou Haïdara « Doudou » (RB Leipzig, Allemagne), Diadié Samassékou (Hoffenheim, Allemagne), Mohamed Camara « Tiamantié » (RB Salzbourg, Autriche), Yves Bissouma (Brighton, Angleterre), Lassana Coulibaly (Salernitana, Italie), Romenigue Kouamé (Troyes, France), Adama Traoré « Noss » (Hatayspor, Turquie), Hamidou Traoré « Dou » (Giresunspor, Turquie), Aliou Dieng (Al Ahly, Égypte)

Attaquants (7)

El Bilal Touré (Reims, France), Moussa Doumbia « Chico » (Reims, France), Kalifa Coulibaly (FC Nantes, France), Moussa Djenepo (Southampton, Angleterre), Ibrahima Koné (Sarpsborg 08, Norvège), Lassine Sinayoko (Auxerre, France), Adama Traoré « Malouda » (Sheriff Tiraspol, Moldavie)

