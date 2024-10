Orange-Mali : Chèques et tapis rouge pour les champions U18

Après un accueil triomphal à leur retour au bercail avec les trophées continentaux, Orange-Mali a déroulé le tapis rouge aux champions d’Afrique U18 filles et garçons le lundi 14 octobre. C’était au cours d’une cérémonie à la dimension du mérite devant le siège de l’opérateur de téléphonie mobile à Hamdallaye ACI 2000. Sponsor officiel de la fédération malienne de basket-ball (FMBB), Orange-Mali a reparti la somme de 25 millions entre la FMBB et des joueurs.

Le 14 septembre, le Mali montait sur le toit de l’Afrique, en filles et garçons, lors des finales de l’Afrobasket U18 disputées à Pretoria en Afrique du Sud. Un mois, jour pour jour, après ce triomphe continental et inédit avec deux titres le même jour pour un même pays dans une même ville, Orange-Mali s’est montré respectueux de ses engagements contractuels avec la Fédération malienne de basket-ball. Et par ricochet, magnifier le mérite des basketteuses et basketteurs ainsi que celui de leurs différents staffs.

C’est ainsi que l’opérateur de téléphonie mobile a organisé une réception grandiose à l’endroit des deux équipes pour exprimer toute sa reconnaissance du mérite et saluer leurs performances exceptionnelles. A cette occasion, le directeur général de Orange-Mali, à qui le trophée a été présenté par les deux capitaines, a annoncé l’octroi d’une enveloppe conséquente de 25 millions aux acteurs de ces deux sacres continentaux.

“Conformément à notre engagement contractuel, nous apportons une contribution financière de 20 millions de F CFA dont 10 millions pour les filles et 10 millions pour les garçons, au titre de prime de victoire à la Fédération. Orange-Mali a décidé d’octroyer 2 millions de F CFA supplémentaires par équipe et aux encadreurs techniques pour les encourager à aller de l’avant et à se surpasser lors de la Coupe du monde 2025”, a déclaré Aboubacar Sadikh Diop. A chacun des MVP (meilleure joueuse et meilleur joueur des deux finales), Orange-Mali a également décidé d’octroyer la somme de 500 000 F CFA.

Selon le directeur Diop, cet évènement était opportun pour manifester la satisfaction et la fierté de son entreprise d’être le sponsor officiel de la Fédération malienne de basket-ball. “Neuf titres de championnes pour les Filles, 3 titres de champions pour les garçons ne peuvent être le fruit du hasard. Vous êtes au sommet grâce à votre talent, votre esprit de sacrifice, et votre engagement sans faille pour le Mali”, a-t-il ajouté.

Satisfaction à tout point de vue

Animés de bonnes émotions, la FMBB ainsi que son sponsor officiel ont salué un partenariat fructueux et satisfaisant. “Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que ce partenariat est exemplaire et gagnant à tout point de vue. Notre partenariat avec la Fédération malienne de basket-ball est pour nous une source de satisfaction. Permettez-moi de renouveler à l’ensemble des encadreurs nos plus vives félicitations pour leur engagement auprès des jeunes dans la promotion de cette discipline qui ne manque pas de faire des preuves. L’ambition d’Orange-Mali est de participer activement au développement de la jeunesse malienne à travers le sport. Ensemble avec la Fédération, nous avons œuvré à la réussite du basket-ball malien et nous réitérons notre engagement à continuer à soutenir le sport au Mali particulièrement le basket-ball”, a laissé entendre le directeur général de Orange-Mali.

De son côté, le vice-président de la Fédération a exprimé les mêmes sentiments de fierté et de satisfaction. “Nous ne sommes point surpris de cette cérémonie de reconnaissance et de récompense du mérite au regard de l’exemplarité du partenariat qui lie Orange-Mali à la Fédération malienne de basket-ball. Il convient de saluer ce partenariat, de le magnifier et de le pérenniser en le vivifiant davantage. Nous sommes au sommet du basket-ball africain et comptés parmi les meilleurs sur le plan international grâce à votre soutien consistant, remarquable et indéfectible. La Fédération sait toujours compter sur Orange-Mali pour plus de soutien en vue du rehaussement du niveau d’accompagnement de nos clubs de première division et de nos équipes nationales, gage de succès futurs surtout que les ambitions futures de la Fédération sont de faire rayonner le basket-ball malien autant en petites catégories qu’au niveau des catégories seniors. Ce challenge est à notre portée et ensemble nous le relèverons parce que nous savons que Orange-Mali est une entreprise citoyenne, au même titre que la FMBB, dédiée à la promotion de la jeunesse”, a déclaré Djibrila Cissé.

Alassane Cissouma

Basket-Joueurs U18 :

Sous le charme des produits Orange

Dans une projection vidéo réalisée par DFA-Com, partenaire communicationnel de Orange-Mali, en collaboration avec la direction de la communication institutionnelle de l’entreprise, plusieurs joueuses et joueurs se sont exprimés sur leur parcours à l’Afrobasket U18. Au cours de cette prise de parole, ils se sont également prononcés sur l’apport du sponsor du basket-ball malien à la jeunesse ainsi que ses offres et services à sa clientèle.

“On a bien joué lors du tournoi. On a été confrontés à des équipes coriaces. Chacune de ces équipes avait sa propre identité. Ce titre de champion représente beaucoup de choses pour moi et pour le Mali. Après ce titre continental, nous mettons désormais le cap sur la Coupe du monde. On va bien la préparer pour d’autres exploits. Notre force a été notre bonne préparation avant la compétition et notre solidarité durant la compétition. Orange-Mali est un grand soutien pour la jeunesse malienne. Pendant la compétition, je parvenais à joindre mes proches lointain grâce à ma ligne téléphonique Orange-Mali”.

Mama Sidiki Doumbia, capitaine U18 Filles

“Nous avons rencontré des difficultés pendant la compétition. Mais la force de l’équipe était son unité et sa solidarité. On était bien en place, surtout physiquement, que les autres équipes avec des bons titulaires et remplaçants. Ce qui est rare dans les équipes de basket-ball. Au départ, on avait minimisé les adversaires. Le trophée constitue un coup de pouce pour notre carrière. Mon produit préféré de Orange-Mali, le forfait Sewa. C’est vraiment Waouh !!!”

