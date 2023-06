L’un des temps forts de la finale de la 62ème édition de la Coupe du Mali, remportée le samedi 10 juin, par le Stade Malien de Bamako, aura été la remise des distinctions honorifiques à certaines personnalités. Parmi les récipiendaires figurent le doyen Papa Oumar Diop, président de la Commission média du Comité National Olympique et Sportif du Mali (Cnosm).

C’est avec beaucoup de joie et de fierté que le doyen Papa Oumar Diop a reçu sa distinction des mains du ministre Mossa Ag Attaher. Cette distinction lui a été décernée par la Fédération Malienne de Football sous le leadership de Mamoutou Touré dit Bavieux, pour services rendus au sport malien et à la promotion du football malien.

“J’ai chaud au cœur parce que cela veut dire que quelque part, nous avons trimé et les gens se rappelle que nous avons trimé pour ce pays. Je suis également fier de représenter quelque chose, un exemple pour les jeunes journalistes et la génération futur. Faites bien, faites juste, la vérité finit toujours par triompher. Nous sommes des éducateurs, nous avons le devoir d’éduquer la masse, les sportifs et les supporters, mais il faut faire tout avec tact et justesse. Franchement, je suis très heureux ; il y a deux ans, je ne pensais pas avoir de telles distinctions. Aujourd’hui, je l’ai et cela veut dire que demain sera meilleur parce qu’il y a une nouvelle mentalité au Mali qui fait que nous aimons beaucoup la performance et la justice”. Voici les impressions de Papa Oumar Diop, après avoir reçu cette distinction.

El Hadj A.B. H

