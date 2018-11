BALLON D’OR – La fin des votes a sonné : Mbappé attend le verdict avec impatience et gourmandise. Serein, le Français estime avoir mis «tous les ingrédients» pour remporter la prestigieuse récompense.

Vingt ans après Zinédine Zidane, un Français remportera-t-il le Ballon d’Or le 3 décembre prochain ? Avec Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann et Raphaël Varane, Kylian Mbappé fait partie du cercle des très sérieux prétendants à la victoire finale. Une nouvelle fois interrogé à ce sujet, il s’est exprimé en marge de l’officialisation de son partenariat avec la marque de montres Hublot, jeudi à Paris, pour l’AFP.

À 19 ans, le champion du monde «ne sait pas» si sa formidable année 2018 s’achèvera par un Ballon d’Or mais il estime avoir «mis tous les ingrédients» de son côté pour le remporter. «J’ai fait tout ce qui était en mon possible», ajoute-il avant une petite note d’humour : «Après, je ne peux pas voter à la place des gens (rires) !» Les votants (environ 200 journalistes du monde entier) ont jusqu’à ce vendredi pour se prononcer sur le meilleur joueur de l’année 2018 à leurs yeux.

Mbappé ne voit pas Ronaldo ou Messi gagner

«J’ai fait tout ce qui était en mon possible jusqu’au dernier jour des votes. Donc voilà, ce sera sans regrets, tout ce qui arrivera sera du bonus», a-t-il déclaré. «Je pense qu’un Ballon d’Or se joue sur des faits marquants dans l’année. On est dans une année de Coupe du monde donc c’est sûr que la Coupe du monde va peser. Après, c’est quand même aussi sur toute une année. J’ai un fait un très bon début de saison. Voilà, on va voir ce que ça va donner», a-t-il encore confié. Ce fait marquant pourrait-il être son match fabuleux contre l’Argentine en huitièmes de finale du Mondial ? «À titre personnel, c’est vrai que j’ai eu la chance de marquer l’histoire avec cette rencontre et je pense que oui, ça va rester dans les annales.»

S’il estime que l’année 2018 ne signifie pas la fin de l’hégémonie de Messi et Cristiano Ronaldo, Mbappé ne voit pas pour autant l’un des deux remporter un sixième Ballon d’Or cette année : «Je ne pense pas que l’un des deux remportera le Ballon d’Or cette année parce que c’était une année de Coupe du monde. Et la Coupe du monde prime. Mais si on prend le joueur à l’état pur, il n’y a pas meilleur encore. Cette année, c’était encore eux les deux meilleurs. Messi finit meilleur buteur européen, Ronaldo meilleur buteur de la Ligue des champions… »

Yahoo Sport 9 nov. 2018 à 07:54

Commentaires via Facebook :