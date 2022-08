Le Collectif pour la Promotion du football au Mali, à travers son président Harouna Diallo dit Makanaky, a célébré le Président de la Fédération Malienne de Football, Mamoutou Touré “Bavieux” en lui décernant le mardi 16 août 2022 une attestation de reconnaissance pour services rendus au football malien.

Avant de remettre cette attestation de reconnaissance au président de la Fédération malienne de football, Harouna Diallo “Makanaky” a expliqué que le Collectif, à travers ce geste, veut remercier Mamoutou Touré dit Bavieux et son équipe pour le travail remarquable abattu par eux dans le développement et la promotion du football au Mali. Comme illustration de ce travail, il a rappelé la réussite de la saison sportive 2021-2022 avec la bonne organisation du championnat et de la Coupe du Mali et l’apaisement dans la famille du football malien. Il a fait savoir que le Collectif pour la Promotion du football au Mali a pour objectif de soutenir tous les responsables sportifs qui œuvrent pour le développement du football au Mali. Il a remercié le Président de la Fédération et le ministre des Sports qui ont redoré le blason du football au Mali.

Au nom des anciens Aigles internationaux, Djibril Sidibé a salué le Président de la Fémafoot pour le bon déroulement du championnat national et de la Coupe du Mali. Tout comme Makanaky, il a invité les responsables sportifs, les supporteurs, les journalistes et tous les acteurs du football malien à l’entente, l’union, la cohésion pour le bonheur des pratiquants du football au Mali.

Après la remise de l’Attestation, Cheickné Demba, au nom de son président Souleymane Diabaté, a salué l’initiative du Collectif pour la Promotion du football au Mali. Il a appelé les responsables sportifs à se donner la main pour le triomphe du Mali à la prochaine CAN de Côte d’Ivoire. “Tous les acteurs sportifs, surtout du football, doivent mettre le Mali au-dessus de tout pour faire avancer le sport, surtout le football au Mali. Je salue l’initiative du Collectif pour la Promotion du football au Mali en décernant une attestation de reconnaissance au président Mamoutou Touré “Bavieux”.

J’invite les dirigeants sportifs à se donner la main dans l’entente, l’union, et la cohésion pour rassembler les Maliens autour du football afin de le faire avancer. Car il n’y a qu’un seul drapeau malien. Et tous les Maliens doivent se rassembler autour de ce drapeau pour le hisser sur le continent africain. Pour cela, j’invite le ministre des Sports à soutenir les footballeurs et les clubs”, a-t-il déclaré. Et Souleymane Diabaté de saluer la réussite de l’organisation du championnat national et de la Coupe du Mali. Il a invité les Maliens à supporter le Djoliba AC et l’AS Réal de Bamako qui doivent représenter le Mali aux compétitions africaines (Ligue et CAF). Il a appelé les autorités à soutenir les deux clubs et les équipes nationales pour faire triompher le football malien.

“J’invite tous les acteurs du football à me rejoindre à la Fémafoot pour le développement du football”

Après avoir réceptionné sa distinction, Mamoutou Touré “Bavieux”, le président de la Fédération malienne de football a remercié Harouna Diallo et son bureau pour lui avoir décerné cette attestation. Il les invite à demeurer à ses côtés pour l’accompagner et surtout pour le critiquer au cas où les choses ne marcheraient pas. Il a dédié distinction à ses collaborateurs, aux autres acteurs du football et surtout au personnel de la Fédération malienne de football qui, à ses dires, sont les premiers acteurs de la réussite de l’organisation des compétitions de la Fémafoot. Il a invité tous les acteurs sportifs, surtout “ses opposants”, à le rejoindre à la Fédération pour le développement du football au Mali. Car, à son entendement, les difficultés au sein du football au Mali se situent au niveau des responsables sportifs. “Le football est difficile mais aussi facile. Il est difficile s’il n’y a pas d’entente. Il est facile dans l’entente et la cohésion. Donc, j’invite tous les acteurs du football malien à se donner la main pour le développement du sport roi au Mali. A la Fémafoot, nos bras sont ouverts pour accueillir tous les acteurs sportifs afin de contribuer à la promotion du football”, a-t-il indiqué. Au cours de son intervention, il a dévoilé que l’organisation du championnat national coûte à la Fémafoot plus de 700 millions F CFA financés sur fonds propres. Il a fait savoir que le Mali est parmi les 5 pays africains qui ont réussi l’organisation de leur championnat national 2021-2022. Il a informé que la Fémafoot va bientôt entamer l’organisation du championnat des jeunes.Les supporteurs des clubs étaient massivement à la cérémonie pour manifester leur soutien au Président Mamoutou Touré “Bavieux”.

Siaka DOUMBIA

