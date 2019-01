Dans ce choc de la 22ème journée de Premier League, les Red Devils s’imposent (1-0) grâce à une réalisation de Marcus Rashford. Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer peuvent remercier David De Gea infranchissable, et s’offrent leur cinquième succès consécutif.

Dans le cadre de la 22ème journée de Premier League, Tottenham accueillait Manchester United à Wembley. Victorieux (3-0) à Cardiff lors de la dernière journée, les hommes de Mauricio Pochettino voulaient enchaîner pour grimper à la deuxième place du classement. A cette occasion, le technicien argentin alignait un 4-3-3 avec son trio offensif génial Alli, Son, et Kane. Côté mancunien, Ole Gunnar Solskjaer optait pour un 4-2-3-1 et titularisait ses deux Français Paul Pogba et Anthony Martial. Les Red Devils restaient sur quatre victoires consécutives en Premier League avant le coup d’envoi. Il fallait attendre la huitième minute pour entrevoir la première opportunité du match. Bien lancé dans la profondeur par Eriksen, Son déposait son adversaire et trouvait dans le dos de la défense Winks qui ne parvenait pas à bien redresser son ballon pour tromper Lloris.

United réagissait dans la foulée avec un centre de Young côté droit mal négocié par la défense des Spurs. Le ballon revenait sur Lingard aux six mètres dont la volée ne trouvait pas le cadre (10e). Les Red Devils se montraient une nouvelle fois entreprenants avec Martial qui lançait Rashford, mais l’international anglais seul devant Lloris ne redressait pas suffisamment son ballon (12e). Manchester dominait les débats en début de rencontre et se procurait une nouvelle opportunité en contre. Au milieu du terrain, Paul Pogba lançait Martial sur la gauche. L’international français rentrait dans la surface et voyait sa frappe repoussée par Lloris (18e). Le match se rééquilibrait par la suite, mais les Spurs perdaient juste avant la pause Moussa Sissoko sur blessure (43e). Juste avant la pause, Manchester ouvrait logiquement le score. Sur une ouverture éclaire de Pogba, Rashford filait seul sur la droite vers les buts de Lloris et ajustait le portier français d’une frappe croisée (0-1, 44e).

Manchester United plie mais ne rompt pas

Au retour des vestiaires, Tottenham se montrait entreprenant. Bien lancé par Alli dans la surface, Harry Kane voyait sa frappe tendue bien repoussée par De Gea (49e). Les Spurs poussaient pour égaliser et évoluaient beaucoup plus haut sur le pré. Sur la droite, Trippier distillait un excellent centre pour la tête d’Alli mais De Gea se détendait pour repousser le danger (50e). Les hommes de Solskjaer sortaient la tête de l’eau peu avant l’heure de jeu. Sur la gauche, Young délivrait un très bon centre pour Pogba dont la tête obligeait Lloris à se détendre (54e). Le champion du monde français se procurait une nouvelle occasion quelques secondes plus tard mais ce dernier perdait son duel face à Lloris impérial (56e). Tottenham ne rendait pas les armes et manquait l’égalisation de peu. Sur un corner rapidement joué, Eriksen centrait aux six mètres pour la tête de Kane bien captée par De Gea (59e).

Les Red Devils loupaient le break peu après l’heure de jeu. Bien servi par Lingard sur la gauche, Martial provoquait et centrait pour Pogba à l’entrée de la surface. Le milieu français voyait son plat du pied repoussé par Lloris (62e). Les occasions se multipliaient dans un match plaisant. Sur une contre attaque, Harry Kane lançait Alli qui perdait son duel face à un De Gea des grands soirs (66e). Le portier espagnol s’employait une nouvelle fois sur un corner d’Eriksen bien dévié par Alderweireld (70e). Les Spurs poussaient en fin de match et Dele Alli au point de penalty butait une nouvelle sur un époustouflant De Gea (74e). Manchester s’en remettait encore une fois à son gardien sur une frappe de Kane renvoyée du pied par l’international espagnol (86e). Grâce à ce cinquième succès consécutif, Manchester United revenait à hauteur d’Arsenal au classement.

Par http://www.footmercato.net

