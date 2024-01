Préparatifs Can/Cote D’ivoire-2023 : Un test victorieux face à la Guinée-Bissau

En mise au vert à Kabala dans le cadre des préparatifs de la Can/Côte d’Ivoire-2023 depuis environ deux semaines, l’équipe nationale du Mali a livré une rencontre amicale le samedi dernier à Bamako. Pour ce dernier test avant de rallier la Côte d’Ivoire, les Aigles se sont largement imposés par 6 buts à 2.

Face à la Guinée-Bissau, le sélectionneur Eric Sékou Chelle a procédé à une revue de troupe afin de se faire une idée claire du rendement de chacun des joueurs avec les dispositifs tactiques élaborés à l’entraînement. A l’issue de cette opposition amicale, l’encadrement technique peut retenir une note positive sur le plan résultat surtout après la large victoire des Aigles sur le score de 6 buts à 2.

Après avoir mené 3-2 à la mi-temps, les Aigles ont alourdi le score en seconde période en marquant 3 nouveaux buts pour un score final de 6-2. De retour des vestiaires, Eric Sékou Chelle avait complètement fait tourner son effectif avec 7 changements opérés après la sortie de : Sékou Koïta, Youssouf Niakaté, Moussa Diarra, Kamory Doumbia, Amadou Haïdara, Yves Bissouma et Lassana Coulibaly. Ils ont été remplacés par Lassine Sinayoko, Ibrahim Sissoko, Nènè Dorgeles, Fousseini Diabaté, Diadié Samassékou, Boubacar Traoré et Amadou Danté.

Un test victorieux avant le départ pour la Côte d’Ivoire cette semaine, grâce à des buts signés Youssouf Niakaté (6’), Lassana Coulibaly (15’), Kamory Doumbia (40’), Sikou Niakaté (68’), Falaye Sacko (76’) et Lassine Sinayoko (85’).

CAN/Cote d’ivoire-2023 :

Les Aigles s’envolent ce jeudi pour Korhogo

Après une dizaine de jours de mise au vert au Centre d’entraînement pour sportifs d’élite de Kabala à Bamako, l’équipe nationale de football quitte ce jeudi la capitale pour Côte d’Ivoire où elle prendra part à la 34e édition de la Can. Le départ des Aigles sera précédé de la cérémonie de remise du drapeau par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.

Pour la participation de l’équipe nationale senior de football à la Coupe d’Afrique des nations, Côte d’Ivoire 2023, la commission nationale de mobilisation, mise en place à cet effet, a élaboré un programme de mobilisation des ressources humaines, des contributions venant des bonnes volontés et un chronogramme de mise en route de l’équipe nationale. Dans le cadre de son programme de mobilisation des fonds, elle a organisé un diner gala et tenu un téléthon sur l’ORTM1.

Selon une source gouvernementale, la mise en route solennelle des Aigles sera effective avec la remise du drapeau national par le président de la Transition, chef de l’Etat aura lieu le 11 janvier. La cérémonie sera aussi marquée par la remise du maillot du premier supporteur au président de la Transition par le capitaine des Aigles.

A la Can, le Mali évoluera dans le groupe E en compagnie de l’Afrique du Sud, de la Namibie et de la Tunisie. Pour leurs deux premiers matchs, les Aigles seront basés à Korhogo avant de se rendre à San Pedro pour leur 3e match de poules.

CAN/COTE D’IVOIRE-2023

Plus de 3 milliards de F CFA pour le vainqueur

Le coup d’envoi de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football sera donné ce samedi 13 janvier. La compétition se poursuivra jusqu’au dimanche 11 février où la finale est prévue. Pour cette édition, la Confédération africaine de football (Caf) a revu à la hausse la récompense pécuniaire du vainqueur qui remportera, en plus du trophée continental, la somme colossale de 7 millions USD, soitplus de trois milliards de F CFA.

A quelques jours du démarrage de la Can/Côte d’Ivoire-2023, l’instance dirigeante du football continental, organisatrice de la compétition, aiguise l’appétit des 24 pays participant au tournoi. En effet, dans un communiqué rendu public, la Caf a annoncé une augmentation de 40 % du prix du vainqueur de la Can/Côte d’Ivoire-2023.

“Le vainqueur de la 34e édition du plus grand évènement sportif organisé sur le sol africain, recevra 7 millions USD. Le finaliste de cette Can percevra 4 millions USD. Chaque demi-finaliste repartira avec 2,5 millions USD et chacun des quatre quarts de finalistes, 1,3 million USD”, peut-on lire dans ledit communiqué.

Selon le président de la Caf, Dr. Patrice Motsepe, la Caf a fait des progrès significatifs au cours des deux dernières années en augmentant la dotation de la Can et de toutes ses autres compétitions majeures. “Nous avons augmenté le prix du vainqueur de la Can à 7 millions USD, ce qui représente une augmentation de 40 % par rapport à la Can précédente. Je suis convaincu qu’une partie de ce montant contribuera au développement du football et profitera à toutes les parties prenantes du football, tout en aidant nos associations membres dans leur administration”, a espéré le Sud-africain.

