Prochaines campagnes des Aigles du Mali : Feu Salif Keïta immortalisé à travers une nouvelle collection de maillots

La Fédération malienne de football par l’entremise de son 3e Vice-président, Modibo Coulibaly accompagné de son homologue, Ichaka Diakité, Président de la commission marketing sponsoring et télévision a tenu un point de presse le vendredi 13 octobre 2023 à l’hôtel de l’Amitié couplé à la présentation des maillots des Aigles du Mali. A savoir : la collection (2023-2024) et celle du maillot spécial de la CAN Côte d’Ivoire 2023 fait à l’hommage de feu Salif Keïta ‘’Domingo’’.

C’est officiel ! On connait désormais la collection des maillots des Aigles du Mali pour l’année 2023-2024. Ainsi, c’est à travers un point de presse tenu le vendredi 13 octobre par le 3e Vice-président, Modibo Coulibaly accompagné de son homologue, Ichaka Diakité, Président de la commission marketing sponsoring et Télévision que cette nouvelle collection des maillots des Aigles du Mali a été présentée aux journalistes.

A l’accoutumée, à la veille de chaque compétition majeure de football, particulièrement la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), la Fédération malienne de football et son partenaire, MK- Production dont AIRNESS fait partie, concoctent de nouveaux maillots pour les Aigles, présentés au public. C’est donc lors d’un point de presse que cette tradition a été respectée sur fond d’hommage à feu Salif Keita «Domingo ».

Dans son intervention, le 3e Vice-président de la FMF, Modibo Coulibaly après avoir présenté les nouveaux maillots des Aigles du Mali, a tenu à remercier leur partenaire AIRNESS de Malamine Koné. Par la suite, il a touché du doigt au sujet de la contrefaçon. D’ailleurs, qu’ils ont eu l’information de la vente de ces produits au marché. C’est pourquoi, il a déclaré que la FEMAFOOT prendra toutes les dispositions pour traduire en justice toute personne tenue coupable de cet acte. A cet effet, il a indiqué que l’instance suprême du football malien travaille avec la BIJ et la gendarmerie nationale.

Quant au président de la Commission marketing sponsoring et télévision, Ichaka Diakité, il a lui aussi remercié Malamine Koné, qui a eu des réflexions et a créé la marque AINESS pour ensuite habiller les Aigles du Mali. Selon le président Diakité, il ne le considère pas pour un équipementier mais un frère et un patriote qui aide le Mali depuis 2003 jusqu’à nos jours. Et qu’en faisant le calcul, le patron d’Airness offre aux équipes nationales de son pays à peu près 600 mille euro, en termes des coûts des maillots. Malgré cela, qu’il se met à leurs écoute pour prendre en compte leurs exigences, celles de l’encadrement technique, des joueurs, à propos de la qualité des maillots. Pour, preuve, dira-t-il, ces nouveaux maillots qui ont été présentés, « La collection 2023-2024 » ont été d’abord validés par la FEMAFOOT, le coach, le capitaine et beaucoup d’autre personnes.

D’après le président de la commission marketing sponsoring et télévision de la FMF, il y a eu des innovations cette année. « Ce maillot sera présenté sur trois sites : à Bamako, en fin de mois à Abidjan en Côte d’Ivoire et pourquoi pas à Korhogo où le Mali sera logé et à Paris vu qu’il y a beaucoup de Maliens là-bas » a – t – il révélé. Avant d’affirmer que la collection 2023-2024 présente est disponible en trois couleurs : le Vert avec le short Jaune, le Blanc (maillot de domicile) et le Noir (maillot de détente) que les uns et autres pourront payer. Cette collection 2023-2024 est le maillot officiel des équipes nationales du Mali pour toutes compétions nationales et internationales.

Avant de conclure son intervention, Ichaka Diakité a affirmé, qu’en réflexion avec leur partenaire MK-Production, il a été décidé de faire un maillot spécial uniquement pour la CAN Côte d’Ivoire 2023 dénommé « Domingo ». Qui est une icône du football mondial, arraché à l’affection de tous il y’a quarantaine de jours de cela.

Pour rappel lors de la cérémonie du tirage au sort de la CAN Côte d’Ivoire 2023 tenue le jeudi 12 octobre dernier à Abidjan, un hommage a été rendu à feu Salif Keïta dit ‘’Domingo’’ ; premier Ballon d’OR africain. Ainsi, dans le dos de ces maillots, il sera écrit « Domingo Merci ». En trois magnifiques couleurs (le Blanc, le Vert et le Noir), le maillot spécial Salif Keïta « Domingo » sera disponible seulement au mois de novembre dans la boutique de la FEMAFOOT au prix fixe de 32 000FCFA.

A noter qu’en plus du 3ème Vice-président du comité exécutif de la FEMAFOOT, et du Président de la Commission Marketing Sponsoring et Télévision, il y avait également au podium de ce point de presse, le représentant du sponsor officiel AIRNESS, Yatouma Aldoumaty, le sélectionneur national Éric Sékou Chelle, le capitaine des Aigles du Mali, Hamari Traoré et son coéquipier Diadié Samassékou et le représentant de l’illustre disparu, Cheick Oumar Keita (neveu de feu Salif Keïta).

