Il y a bien eu une grosse alerte sur les buts de la Real Sociedad (22e), avec des occasions successives de Mariano et de Vazquez, mais la première a échoué sur la transversale et la seconde, déviée, est passée à côté. C’est la 16e fois de la saison que les Merengue touchaient du bois. Dans les grands championnats européens, il n’y a que le PSG et Lyon qui ont été plus malchanceux (19).

Modric (19e) et Kroos (35e) ont aussi tenté leur chance au cœur de cette période de domination des Merengue. Sans résultat. Des opportunités non converties que les visiteurs ont fini logiquement par regretter.

Vinicius Jr sauve la mise aux Merengue

Au retour des vestiaires, et après une autre mini-alerte signée Casemiro (63e), les Madrilènes ont cédé derrière. Sur ce qui était quasiment la première occasion adverse, ils se sont fait surprendre. Oublié au second poteau, Portu s’était élevé pour cueillir de la tête un excellent centre de Nacho Monreal (55e) et sa reprise a fini au fond. Elle a même échoué dans la lucarne gardée par Thibaut Courtois.

Après cette ouverture du score, le Real a bien tenté de réagir mais ce fut une réaction relativement timide. Les changements opérés par Zidane, avec les incorporations de Rodrygo, de Vinicius Jr et de Valverde, tardaient à porter leurs fruits. On a relevé une tête non cadrée de Casemiro (75e) et un tir trop croisé de Rodrigo (84e) au niveau des alertes dignes de ce nom. Heureusement qu’il y a donc eu ce coup de patte de Vincius Jr pour que le Real reparte avec un point.

Au final, le Real a donc dû obtenu le nul. Vu le scénario, c’est une bonne opération, mais sur le plan comptable c’est un résultat dommageable dans la course au titre puisque l’écart sur l’Atlético Madrid reste de cinq points, et avec un match joué de plus. Il y avait incontestablement de bien meilleures manières de préparer le derby du week-end prochain contre les Matelassiers.

Source: https://www.goal.com/fr