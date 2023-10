Tirage CAN 2023 : Mali-Tunisie, de l’électricité sur la pelouse

Il était 20h13 minutes, ce jeudi 12 octobre quand l’international sénégalais Sadio Mané tirait le Mali du Pot 2. Les Aigles ultérieures d’être fixés sur leur sort pour la CAN, Côte d’Ivoire 2023. Au premier tour, les hommes du sélectionneur national, Eric Sékou Chelle affrontera la Namibie, l’Afrique du Sud et la Tunisie pour une place en huitièmes de finale.

Même si deux anciens vainqueurs de la CAN, à savoir la Tunisie (2004) et l’Afrique du Sud (1996) figurent dans la poule, on peut dire que le tirage au sort a été clément pour les Aigles qui ont évité la Côte d’Ivoire, hôte de la compétition mais aussi des grosses points comme le Maroc, le Sénégal pour ne citer que ces nations. Pour autant, la partie n’est pas gagnée d’avance pour le capitaine Hamari Traoré et ses coéquipiers qui devront s’accommoder de la présence de la Tunisie et de l’Afrique du Sud qui apparaissent comme leurs concurrents directs dans la course à la qualification, du moins sur le papier.

Et les rétrouvailles avec la Tunisie s’annoncent d’autant plus explosives que les jeux de la grosse désillusion contre ce pays aux éliminatoires du dernier Mondial ne se sont pas encore cicatrisés. Il y a de la revanche dans l’air. Le petit poucet de la poule, la Namibie sera en embuscade et tentera de profiter de la moindre défaillance des favoris pour déjouer les pronostics. Pour mémoire, les Aigles ont été éliminés en huitièmes de finale lors de leurs deux dernières participations à la plus haute compétition africaine de football.

Pour les autres poules, on peut rappeler que la Côte d’Ivoire affrontera la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et le Nigeria au premier tour, alors que le Sénégal, champion d’Afrique en titre, en découdra avec le Cameroun, la Gambie et la Guinée. Quant à l’Égypte, vice-championne d’Afrique, elle croisera le fer avec le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique. La CAN, Côte d’Ivoire 2023, se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 dans cinq villes : Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San-Pedro et Korhogo qui accueillera les équipes de la poule du Mali. Les matches se disputeront au stade Amadou Gon Coulibaly qui a une capacité de 20.000 places.

LA COMPOSITION DES POULES

Groupe A (Abidjan) : Côte d’Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau

Groupe B (Abidjan) : Egypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique

Groupe C (Yamoussoukro) : Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie

Groupe D (Bouaké) : Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola

Groupe E (Korhogo) : Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie

Ladi Madiheri DIABY

