Toubaye Koné, mandataire de Bavieux Touré réélu à la tête de la FEMAFOOT : “Cette élection ne doit pas être considérée comme une défaite de nos frères d’en face”

Réélu à la tête de la Fédération malienne de football pour un nouveau mandat de 4 ans, mardi 29 août 2023, au CICB, Mamoutou Touré dit Bavieux a livré un message à l’endroit de la grande famille du football malien. Ce message très émouvant a été lu juste après la proclamation des résultats par son mandataire Toubaye Koné devant les représentants du ministre des Sports et du Comité national olympique et sportif du Mali ainsi que les émissaires de la Fifa et de la Caf conduits par Me Augustin Senghor, 1er vice-président de la Caf et président de la Fédération sénégalaise. Voici le contenu du message :

Aouzou Billahi Mina Cheïtane Razime ! Bissimallah ! Rahmane ! Rahiim !

Je prends aujourd’hui la parole devant cette auguste Assemblée au nom et pour le compte du président Mamoutou Touré dit Bavieux, président élu de la Fédération malienne de football. Il m’a fait l’honneur de le représenter et de vous livrer le contenu de son discours. Je m’en vais donc prononcer à votre intention le discours de Monsieur Mamoutou Touré dit Bavieux.

Avant tout propos, nous rendons grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, qu’Il soit lui loué pour nous avoir permis de tenir ce jour les travaux de cette Assemblée élective.

Nous adressons nos vifs remerciements à toutes les bonnes volontés qui, de près ou de loin, ont œuvré pour la tenue de cette Assemblée ;

Que tous reçoivent ici l’expression de notre profonde gratitude.

Au nom de tous mes colistiers, j’exprime ma sincère reconnaissance à ceux qui viennent de renouveler leur confiance en mon équipe.

Dans une vieille Nation de culture comme la nôtre, la confiance ne s’achète point. Elle se mérite.

Par ma voix et au nom du président Mamoutou Touré, le nouveau comité exécutif s’engage à œuvrer pour mériter de votre confiance.

L’élection de cette équipe fédérale ne signifie ni la victoire d’un camp, ni la défaite de l’autre. Elle traduit plutôt le triomphe des principes démocratiques qui gouvernent notre football. Cette élection, nous insistons là-dessus, ne doit pas être considérée comme une défaite de nos frères d’en face. Elle est le résultat d’une compétition sportive électorale qui devait déboucher forcément sur un vainqueur. Cependant, nous nous empressons de le souligner, Bavieux et son équipe ne sont pas ces vainqueurs triomphalistes.

C’est pourquoi, nous nourrissons l’espoir que nos frères de l’autre côté vont nous rejoindre bientôt pour qu’ensemble nous bâtissions le football malien de demain.

Chers frères et sœurs qui ne sont pas de notre bord, au cours de ces dernières semaines, nous avons tous vécu des moments particuliers à travers une campagne électorale inédite.

Nos partisans et inconditionnels de tous bords nous ont soutenus par tous les moyens à leur disposition. Certains d’entre eux sont allés quelque peu au-delà de la simple manifestation de leur préférence.

Solennellement, le président Touré, en son nom et au nom de l’ensemble de son équipe, tient à présenter ses sincères excuses à tous ceux et à toutes celles qui se sont sentis vexés ou désobligés par des propos et des actes venant de ses partisans.

Quant aux attaques dont nous avions été la cible et plus particulièrement le président Touré, nous pardonnons à leurs auteurs et ne leur en tenons aucune rigueur de quelque nature que ce soit.

Monsieur le représentant du ministre des Sports,

Messieurs les représentants de Caf et de la Fifa,

Messieurs les membres de la Femafoot,

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

Au sortir de ces assises, rien ne sera plus comme avant ; les temps ont changé et les hommes avec. Nous devons donc nous adapter aux conditions nouvelles afin de bâtir un football meilleur qui répond aux aspirations de nos compatriotes.

Cependant, pour réussir cette mission, nous ne devons jamais oublier d’où nous partons. Nous devons constamment nous inspirer de nos devanciers qui ont construit patiemment les fondements de notre édifice. Gloire et reconnaissance à eux.

Permettez-moi de citer ici : Tiémoko Konaté, Mamadou Aw, Garan Kouyaté, Cheickna Hamalla Siby, El hadj Sory Konandji, Amadou Thiam, le général Cheick Oumar Diarra, Ousmane Diarra, Amadou Diakité, Tidiani Niambélé, Salif Kéita, Hammadoun Kolado Cissé, l’inspecteur général de police Boubacar Baba Diarra.

Repos éternel à l’âme de ceux d’entre eux qui nous ont quittés notamment, le dernier, notre ami et grand-frère Boubacar Baba Diarra. Tous ont œuvré à donner au football malien ses lettres de noblesse. A l’endroit de tous ces éminents devanciers, nous rendons un vibrant hommage.

Ils demeurent la source de notre inspiration pour un football émergent.

Mesdames et Messieurs,

L’élection est maintenant terminée, c’est maintenant le temps des actions. En attendant de mettre en œuvre notre ambitieux programme de développement de notre football, nous exhortons tous et chacun à se donner la main pour relever les immenses défis immédiats qui nous attendent.

A l’endroit des camarades du comité exécutif élu, nous voudrions vous engager, nous engager, à bannir de l’environnement de notre football les maux qui ont pour noms le clanisme, l’exclusion, l’auto-exclusion, la marginalisation et l’auto-marginalisation.

Il est temps que les déchirures que notre football connait depuis plusieurs années prennent fin. Nous devons être capables de nous entendre sur ce qui nous unit. De la même façon, il nous faut nous éloigner de tout ce qui peut nous diviser et, par conséquent, polluer l’environnement de notre football. Soyons des leaders capables de transcender nos divergences et de faire face à l’essentiel : le développement de notre football.

Mesdames et Messieurs,

Chers invités,

Le président Touré prend ici l’engagement solennel devant la communauté du football que le nouveau comité exécutif qu’il préside ne ménagera aucun effort pour accomplir ce que nous considérons comme un “sacerdoce” : réconcilier les cœurs et les esprits et permettre aux footballeurs, aux entraîneurs et autres supporteurs de vivre leur passion dans la joie.

Honorables invités,

Mesdames et Messieurs,

Le président Mamoutou Touré me charge de rendre un hommage appuyé au premier des supporters des Aigles du Mali, en l’occurrence, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, pour son soutien multiforme en faveur du sport en général et du football en particulier.

Le président Touré me charge d’adresser à Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports ses sincères félicitations pour sa brillante nomination à la tête du département de la jeunesse et des sports.

Par la même occasion, il prend l’engagement, au nom du comité exécutif de privilégier la concertation permanente avec tous ses services compétents. Le comité exécutif fera bon usage de la délégation de pouvoir que l’Etat lui accorde dans le domaine de la gestion du football.

Mesdames et Messieurs,

L’Equipe fédérale dont Monsieur Mamoutou Touré a l’honneur d’être le capitaine sait apprécier à leur juste valeur les appuis, conseils et assistances de la Fifa et de la Caf, deux instances internationales auxquelles nous sommes affiliés et qui nous allouent l’essentielle de nos ressources financières.

Nous mettrons tout en œuvre pour renforcer nos liens avec ces institutions faîtières. Nous saluons, ici, les présidents Gianni Infantino et le Dr. Patrice Motsepe pour leurs visions pour le progrès du football africain et mondial. Au nom du président Mamoutou Touré, nous souhaitons à toutes et à tous un bon retour dans vos foyers respectifs”.

