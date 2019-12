Le Mali n’inscrira pas son nom au palmarès du tournoi U20 de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines (UFOA) de football. Les Aiglons ont perdu en finale, samedi 7 décembre 2019, au stade Général Lassana Conté, devant le Sénégal (0-2).

Les deux buts de la rencontre portent les marques de Pape Matar Sarr (17è min) et de Lassine Tangara (52è min, csc). Cette confrontation entre les Aiglons et les Lionceaux était un remake de la finale de la dernière CAN U20, remportée aux tirs au but (3-2) par le Mali après un score nul 1-1 dans les temps réglementaires. Les Sénégalais prennent donc leur revanche sur les joueurs de Mamoutou Kané.

C’est la grande déception pour les Aiglons qui ambitionnaient de remporter la compétition pour la première fois après avoir échoué en demi-finale de la première édition en 2018 au Libéria.

La deuxième édition de la compétition a regroupé sept pays en Guinée. La Guinée Bissau ayant déclaré forfait la poule B était composée de trois équipes : Mali, Libéria et la Gambie, vainqueur de la première édition. La poule A était constituée de la Guinée, du Sénégal, de la Sierra Leone et de la Mauritanie.

A l’issue de la phase de poules, la Sierra Leone et le Sénégal dans la poule A, la Gambie et le Mali dans la poule B, se sont qualifiés pour les demi-finales. Le Mali a concédé deux matches nuls contre la Gambie (1-1) et le Libéria (1-1). Ces deux points ont suffi aux Aiglons pour se qualifier pour le Carré d’As. En demi-finale, le capitaine Mamadou Traoré et ses partenaires ont battu la Sierra Leone (1-0) avant de perdre en finale contre le Sénégal (2-0).

La Gambie a remporté la médaille de bronze devant la Sierra Leone, battue dans l’épreuve des tirs au but 8-7 après 0-0 dans le temps réglementaire.

Ousmane CAMARA

Coupe CAF : Le Djoliba s’impose devant Bidvest Wits

Le Djoliba a assuré le service minimum. Les Rouges de Bamako bonifient en effet leur nul en Egypte contre Al Nasr de Benghazi (1-1), lors de la première journée, en battant le Bidvest Wits d’Afrique du Sud (1-0). Le match s’est déroulé hier au Stade du 26 Mars, au compte de la 2è journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération. L’unique but de la rencontre a été marqué par Talatou Djibo (30è min). Le milieu de terrain nigérien a ainsi inscrit son premier but avec les Rouges dans la compétition africaine. Le Djoliba a bien géré par la suite la première période avant de souffrir en seconde avec une nette domination des Sud Africains en 2è partie de la rencontre que le Djoliba a su contenir.

Dans l’autre match du groupe C, le Horoya a battu à domicile Al Nasr de Libye, dominé 3-0.

Moins convaincant mais réaliste, le Horoya AC a pris l’ascendant (3-0) sur Al Nasr de la Libye, à Conakry. Le Horoya a vite pris les devants après seulement dix minutes de jeu. Sur un superbe coup-franc botté par le capitaine Nikiema Dramane, Héritier Makambo ouvre le score suite à un mauvais renvoi du gardien libyen (1-0, 12e).

El Nasr va chercher à revenir à la marque, mais ses quelques occasions obtenues ne seront pas transformées. Et l’arbitre Zimbabwéen Pilan Ncube siffle la mi-temps sur le score d’un but à zéro en faveur des guinéens. Les visiteurs se montrent dangereux dès le retour et Junior Figongang réclame un penalty après un contact avec le gardien du Horoya, mais l’arbitre ne bronchera point.

Le Horoya laisse des espaces aux Libyens et l’entraîneur sénégalais du HAC procède à son premier changement en faisant sortir le jeune guinéen Morlaye Sylla, remplacé par Tafadzwa Kutinyu pour densifier son milieu de terrain.

Le champion de Guinée, cherche à marquer le but du break, mais ni Bancé, encore moins Mohamed Djibo ne parviendront à tromper de nouveau le gardien Libyen.

Finalement, c’est le nouvel entrant Enock Atta qui obtiendra un penalty que va transformer parfaitement Aristide Bancé (2-0, 74e). Les visiteurs encaisseront un troisième but signé Kutinyu en fin de partie. Avec 4 points, Horoya et le Djoliba partagent la tête du groupe C mais les Guinéens comptent +3 contre +1 pour le Djoliba. Lors de la troisième journée de la coupe CAF, le Horoya recevra les Djolibistes, le 29 décembre prochain, tandis que les Sud Africains recevront les Libyens d’Al Nasr.

Ousmane CAMARA

