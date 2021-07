Manipulation sur les médias sociaux en période électorale : Une vraie supercherie

Les technologies exploitent les faiblesses humaines, et les réseaux sociaux manipulent les utilisateurs en période électorale. La manipulation des informations en ces période est un phénomène qui s’amplifie chaque année et les électeurs sont des marionnettes dans des mains invisibles qui tirent la ficèle.

A travers le monde, la tenue d’élections libres et crédibles est menacée par un risque nouveau, qui est celui de la manipulation massive des électeurs par le biais des médias sociaux, Pourtant ces efforts sont des entraves potentielles au droit des électeurs à des élections libres et crédibles en violation de l’article 25 du Traité international relatif aux droits civils et politiques.

La manipulation est un ensemble de technique de persuasion visant à créer une impression, une disposition ou une action favorable ou défavorable à certains intérêts ou acteurs à l’insu des personnes manipulés.

Les réseaux sont-ils sauveurs de la démocratie ? Certainement pas pourtant ils prennent de plus en plus de place dans la politique mais selon André Michel Essoungou formateur, ‘’la manipulation sur les médias sociaux n’est pas un débat raisonné, et elle n’est pas l’usage de la force. La manipulation sur les médias sociaux est facile d’accès à grande échelle mais également à grande vitesse. C’est une vieille habitude qui a toujours existé, mais qui s’amplifie sur les réseaux sociaux surtout pendant les périodes électorales et elle a des visages, des acteurs mais aussi des techniques sur les réseaux sociaux que peu de gens décèle.’’

Les visages de la manipulation sont entre autres les fausses nouvelles, l’info déformée, l’info de bonne source, l’information tendancieuse et la parodie sont les moyens utilisés pour manipuler en passant par des techniques sur les réseaux sociaux comme la création de compte fictifs, la méthode du blanchiment de l’info ou par des photos et vidéos manipulées. Les acteurs de cette manipulation sur les réseaux sociaux avec des techniques qui ne laissent rien paraître sont nombreux à commencer par les gouvernements à travers les médias sociaux, les partis politiques, les influenceurs, activistes…

L’information tendancieuse est de plus en plus utilisée en politique. Et, à cause de Trump, elle est devenue encore plus célèbre. Et la technique utilisée maintenant sur les réseaux est la manipulation des vidéos ou des photos. Et elle ne demande pas des millions mais juste d’un portable et tout le monde a accès aux téléphones et forfait internet et les manipulateurs se lancent dans une campagne de désinformation. C’est étonnant comment ils parviennent à atteindre leurs cibles car ils procèdent par ciblage. Indique André Michel.

« Tant que vous ne saurez pas combien il est facile de manipuler un esprit, vous resterez la marionnette d’une autre personne », disait Evita Otchel.

Oumou Fofana

Commentaires via Facebook :