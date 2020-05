25 Mai : A quand la fin de léthargie légendaire?

Africa day m’offre l’heureuse occasion de partager avec vous ,une modeste réflexion sur notre Continent qui a presque toutes les potentialités économiques, mais qui est toujours à la traîne en terme de développement . Et ce , à l’ exception près de quelques poignées d’Etats qui semblent amorcer l’émergence .

Parmi les très nombreux facteurs qui expliquent le sous -développement de l’Afrique nous pouvons sans le moindre risque de se tromper retenir : la mal et/ou mauvaise gouvernance avec ses corollaires de la Corruption endémique, la fuite de cerveaux , la très mauvaise posture de sa branche juvénile . Eh oui, la couche la plus vulnérable et représentative ..Frappés de plein fouet pas le spectre de sous emploi sans aucune perspective ou alternative crédible du côté des décideurs, les jeunes africains en grande partie, préfèrent se livrer aux baleines aveugles et gourmands de la méditerranée que de rester dans leur situation sociale inconfortable caractérisée par l’extrême paupérisation …

Comment comprendre qu’après plus d’un demi siècle d’indépendance , les pays africains pour la plupart dépendent de l’aide extérieure et autres dettes? .Plus d’un demi siècle de souveraineté nous manquons de services sociaux de base (Eau,Electricité,Santé , Sécurité…)…

Pourtant, les pères de l’indépendance avaient joué pleinement leur partition ayant vite compris que l’indépendance politique va avec celle économique.. A la faveur d’une de ses rares visites en Afrique, le 44ème homme fort du pays de l’oncle Sam a été on ne peut plus clair avec les africains : 《l ‘Afrique n’a pas besoin d’homme fort, mais des institutions fortes》, avait-t-il rappelé à l’époque..Ce, avant d’ajouter que nul ne viendrait construire l’Afrique à la place des Africains eux mêmes.

Il urge pour Mama Africa de se réveiller de la léthargie légendaire , de jeter enfin cette carte de victime de la géopolitique et de géostratégie pour asseoir une véritable communauté de destin..

L’Union Africaine financée voire prise en charge par l’Union Européenne ne saurait prendre des décisions courageuses……

Le célèbre et brillantissime journaliste Burkinabè, feu Nobert Zongo nous rappelle que:《l’esclave ne s’affranchit pas en se disant libre. Il requiert la liberté en gérant son destin》.

Happy Africa day…

Baba Bourahima Cissé

Communicateur-Journaliste

