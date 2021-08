Comité national des femmes de l’UNTM : Coulibaly Korotoumou Koné aux commandes

Les travaux du renouvellement du bureau du comité national des femmes travailleuses de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) se sont déroulés le 31 juillet 2021 à la Bourse du travail. La cérémonie d’ouverture était placée sous la présidence du secrétaire général de l’UNTM, Yacouba Katilé, en présence de la présidente sortante, Fanta Damba.

À l’issue des travaux du renouvellement du bureau du comité national des femmes travailleuses de l’UNTM, selon les textes statutaires, Coulibaly Korotoumou Koné a été élue présidente pour un mandat de 5 ans.

Ainsi, dans sa toute première intervention, la nouvelle présidente de ce comité a rappelé les principes du syndicalisme notamment la solidarité, la démocratie et l’esprit de sacrifice. Elle trouve nécessaire d’imposer la discipline syndicale à toutes les instances pour l’atteinte des objectifs.

Pour elle, le syndicalisme assure la promotion morale et intellectuelle de tous. Dans la prise de décision et les tâches qui leur seront confiées, Coulibaly Korotoumou Koné conseille les principes démocratiques. «Mon vœu le plus ardent est que chaque personne s’y sente à l’aise», a-t- elle soutenu. Elle a saisi cette occasion pour inviter ses camarades à lire et comprendre les textes du comité.

Par ailleurs, la présidente sortante, en l’occurrence Fanta Damba, a invité le nouveau bureau à travailler non seulement dans l’intérêt des femmes travailleuses de l’UNTM, mais pour toutes les femmes du Mali. Elle les a aussi exhortées à la maîtrise de la politique syndicale et les textes qui régissent la vie syndicale.

Cette cérémonie a été une occasion pour elle de féliciter le camarade Yacouba Katilé pour son élection à la tête du Conseil économique, social et culturel, la 8e institution de la République.

Après les remerciements adressés au bureau sortant, le secrétaire général de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), Yacouba Katilé, a exhorté les femmes travailleuses de sa centrale à se former davantage. Il affirme que c’est la formation qui les permettra de compétir au niveau national et international pour honorer le Mali. Ce charismatique leader syndicaliste se dit disponible pour l’accompagnement du nouveau bureau du comité national des femmes travailleuses de l’UNTM.

