Suite à l’échec des négociations avec le Gouvernement et le CNPM: L’UNTM et les 4 syndicats des Administrateurs civils entament une grève de deux semaines, à partir de ce lundi matin

A la convocation du ministère du Travail et de la Fonction publique, les acteurs gouvernementaux et syndicaux avaient entamé, à la fin de la semaine, des négociations autour de la gestion du préavis de grève de l’UNTM, daté du 26 avril dernier. Ces échanges se sont malheureusement soldés par un échec total. En conséquence, en lien avec les quatre syndicats de la Plateforme d’Action Commune des Administrateurs civils (SYLTMAT, SYNAC, SYNTRACT et CS-ADR), l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) débutera, ce lundi 17 mai, une cessation de travail, allant au 28 mai 2021. Sauf satisfaction totale de leurs doléances, l’UNTM et ses partenaires menacent d’aller à une grève illimitée, à compter du 31 mai 2021.

