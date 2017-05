Le Lycée Oumar BAH, abrite depuis hier, jeudi, 11 mai 2017, une formation à l’intention d’une quarantaine de maîtres d’Anglais du cycle secondaire, choisis essentiellement, parmi les lycées de la rive droite du district.

Organisée par Moussa B Tamboura, lauréat 2017 du «Global Teacher Grant», une subvention mondiale des enseignants allouée par les Etats Unis, cette formation qui s’étale sur trois jours (11, 12 et 13 Mai 2017) est une session de renforcement des capacités des profs d’anglais sur le «Service Learning ». Objectif ? Les amener à prendre une part active dans la communauté, notamment, par l’apprentissage et l a résolution de problèmes critiques tels que le mariage précoce, le genre, les changements climatique, la migration des populations, la famine, les choix de carrière…

Placée sous la présidence de M Amidou Maïga, Conseiller technique au ministère de l’éducation nationale, la cérémonie d’ouverture a enregistré la participation d’un représentant de la mairie de la commune V, Adama Sangaré ; de Mme Bâ Aiché Bâ de Tea Net Mali ; de Moussa B Tamboura, lauréat 2017 du Global Teacher Grant et non moins secrétaire général de l’Amela (Association malienne des enseignants en langue anglaise).

«Service Learning est une stratégie d’enseignement qui crée un environnement favorable pour l’école, les enseignants et les apprenants », a déclaré Moussa Tamboura dans ses propos liminaires. Avant d’évoquer les développements futurs de ce projet (de formation) dont il veut faire profiter toutes les régions du Mali. «Le projet Service Learning est une grande chance et une opportunité pour changer notre façon d’enseigner et donner davantage un sens à l’apprentissage », observe pour sa part, Adama Sangaré, représentant de la mairie.

Le représentant du ministère de l’Education Nationale, a réitéré tout le soutien et l’accompagnement du département à ce projet de formation qui, dira-t-il contribue à l’amélioration des résultats scolaires. Amidou Maïga, a également tenu à saluer notre compatriote, Moussa Tamboura (lauréat 2017 de Global Teacher Grant) pour cette belle initiative et surtout pour sa participation à cette compétition mondiale au cours de laquelle il a brillamment défendu les couleurs de notre pays, en étant le seul candidat pour toute l’Afrique de l’Ouest.

Service Learning (stratégie d’apprentissage aujourd’hui très développée dans le système américain) est une démarche participative qui crée un environnement favorable de compétences et de connaissances transmissibles ; il donne un sens et un but à l’école, aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants.

Au cours de cette formation, outre la projection d’un film sur ‘Service Learning’, les participants prendront part à des travaux de groupe et seront initiés à la conception de fiche de préparation en mode Service Learning.

