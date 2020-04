Le Commandant des Théâtres des Opérations ‘’MALIKO’’ (PC-IAT Théâtre Est), le général de Brigade Ouahoun Koné s’est rendu, le mardi 14 Avril 2020 au poste de commandement de Tessit par route . La tournée visait à s’imprégner des conditions de vie et de travail des hommes déployés sur le terrain dans des zones difficiles, afin de leur apporter le soutien de la hiérarchie militaire.

Situé dans le cercle d’Ansongo à 167 Kilomètre de Gao, Tessit est l’un des postes stratégiques de la Première Région Militaire de Gao (RM-1).

Pour mieux commander, il faudrait se rendre sur le terrain, au plus près de la troupe. C’est dans cette optique que le Com-Théâtre le Général Ouahoun Koné chef d’Etat-Major de la Garde nationale est venu voir et comprendre les problèmes de la troupe de Tessit.

Au cours de la rencontre, l’occasion était opportune pour lui de transmettre le message d’encouragement et de soutien des plus hautes autorités aux troupes pour leur détermination et leur sens élevé du devoir. Il les a aussi invités à la cohésion, à la discipline et à se concentrer sur la mission consignée mais aussi et surtout de rester en bonne ambiance pour afin enregistrer de bons résultats tant entendus par le peuple malien.

