Deux ans après, plusieurs réformes annoncées ont été mises en œuvre ou sont en cours et le Mali Kura auquel aspirent les Maliens est en train de prendre forme. Parmi les avancées notables, l’acquisition par l’Armée des équipements militaires modernes occupe une place de choix.

Opérations militaires : La peur est désormais du côté des forces du mal

Grâce à de nombreuses acquisitions de matériels (hélicoptères de combat et de transport, véhicules blindés, drones, armes lourdes) ces dernières années, les Forces armées maliennes peuvent opérer aujourd’hui en toute autonomie. Ce qui leur permet de garder l’initiative afin de traquer les terroristes dans leurs sanctuaires

Au nombre des raisons qui ont mobilisé les Maliens en 2020 pour une rupture dans la gouvernance du pays, figure sans doute la détérioration de la situation sécuritaire. Il n’est donc point surprenant que le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national ait été érigé comme premier axe du Plan d’action du gouvernement (PAG). Dès lors, pour juguler l’hydre terroriste, les autorités de la Transition se sont, de manière résolue, engagées à disposer d’un outil de défense à hauteur de la menace. Dépuis la rectification de la trajectoire de la Transition, intervenue il y a deux ans, les résultats qui en découlent de plus en plus sont encourageants.

Sur les différents théâtres d’opérations, de 2021 à nos jours, l’Armée a enregistré des succès indéniables. Ce succès en dit long sur la montée en gamme des Forces armées maliennes (FAMa) qui arrivent désormais à monter, en toute autonomie, des actions aéroterrestres, sur la base de renseignements bien précis.

Au cours de l’année écoulée, plus d’un millier de terroristes dont des chefs importants ont été neutralisés par les FAMa. Des bases et des plots logistiques ont été également détruits. à la lumière des décomptes de la Direction de l’information et des relations publiques de l’Armée (Dirpa), les FAMa ont neutralisé, de janvier à décembre 2022, plus de 1.889 terroristes dont une dizaine de grandes figures recherchées.

Du mois de janvier à mai 2023, plus de 700 terroristes ont été neutralisés par nos Forces armées et 261 interpellés. Dans les secteurs de Tenenkou, Sofara, Boni, Douentza, Bandiagara, Tessit, Ansongo et d’autres localités, les FAMa ont neutralisé 65 terroristes et interpellés 42, a annoncé le mercredi 25 janvier 2023, l’état-major général des Armées soulignant que 62 missions offensives ont été menées.

Dans le cadre de l’opération Kèlètigui et du plan Maliko, au cours du mois de février, les FAMa ont neutralisé 153 terroristes et interpellé 79. Aussi, les soldats maliens ont-ils détruit 15 bases terroristes, autant d’Engins explosifs improvisés (EEI) et récupéré une importante quantité d’armes et de munitions dont 74 Pistolets mitrailleurs (PM), 20 fusils de chasse, deux Lance-roquettes antichar (LRAC).

Courant le mois de mars, l’Armée a neutralisé 168 terroristes et interpellé 91 à travers la destruction de 20 bases ennemies, selon un communiqué de la hiérarchie militaire. Aussi, les soldats ont-ils détruits 13 EEI et récupérés une importante quantité d’armes et munitions ainsi que du matériel roulant. Cette moisson est composée de 19 véhicules, 38 motos, 49 PM, deux pistolets Kalachnikov mitrailleuses (PMK) autant de LRAC et un fusil de chasse.

Sur la base de renseignements fiables, de mars à avril 2023, les FAMa ont mené plusieurs opérations aéroterrestres qui ont permis la neutralisation d’une centaine de terroristes et l’interpellation de 17 autres, à travers la destruction de cinq bases obscurantistes. Dans un communiqué du chef d’état-major général des Armées, il ressort que les FAMa ont neutralisé, du 08 avril au 20 mai 2023, 167 terroristes et interpellé 32 autres.

S’y ajoutent la destruction de 13 plots logistiques terroristes, neuf véhicules et 148 motos récupérés. Courant le mois de mai, les FAMa ont neutralisé 67 terroristes, interpellé 62, a indiqué, le lundi 05 juin 2023, le premier responsable de la Dirpa, le colonel Souleymane Dembélé, lors d’une conférence de presse. Dans la même période, en termes d’opérations aériennes, l’Armée a fait 594 vols dont 162 appuis feu et 305 transports.

ÉQUIPEMENTS MILITAIRES- Sans conteste, ces prouesses enregistrées par nos hommes sont la résultante de la volonté des autorités de la Transition de bâtir une armée à hauteur de souhait. Nul doute qu’après l’acquisition d’une quantité importante d’équipements militaires notamment des aéronefs, des radars, des drones et véhicules blindés, la peur est désormais du côté des forces du mal. Faut-il rappeler qu’au mois d’avril 2023, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a remis plusieurs centaines d’équipements militaires d’artillerie et de cavalerie aux FAMa. Ces équipements sont composés de véhicules blindés 4X4 de type VP11 à tourelle fermée et équipés de mitrailleuses 12,7 mm.

Des véhicules blindés à roues 4X4 de type Guardian extrême et d’autres 4X4 de type CS/VP11 tout-terrain, dotés de mitrailleuses de 12,7 mm spécifiques pour les unités spécialisées comme les forces spéciales font aussi partie des nouvelles acquisitions de l’Armée malienne. Sans oublier des BRDM-2, BTR-60 et BTR-70 modernisés, des véhicules tactiques de combat (KIA et Toyota), des camions logistiques (citernes à eau, citernes à carburant et camions d’allègement).

En plus de ces équipements, les FAMa avaient acquis, le mercredi 30 mars 2022, deux hélicoptères, un radar de dernière génération et d’autres matériels militaires, en provenance de la Russie. Le 2è lot d’équipements militaires, qui a eu lieu courant mois d’avril 2022, était composé de deux hélicoptères de combat et de radars de surveillance de 4è génération. Après la base de l’Armée de l’air de Sévaré (Mopti) en décembre 2022, celle de Gao a réceptionné également des drones de type Bayraktar TB2, courant février 2023, des mains du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara.

Faut-il signaler que de 2020 à nos jours, de nombreuses opérations militaires (Maliko et Kèlètigui) ont été initiées dans le but de soulager les souffrances des populations exposées aux actions perfides des Groupes armés terroristes (GAT). Une autre opération d’envergure, dénommée «Tilé Kura» (jour nouveau en français), a été lancée, le 20 janvier 2023, par le chef suprême des Armées, le colonel Assimi Goïta. C’était lors de son discours à la Nation à l’occasion de la fête de l’Armée nationale. Cette nouvelle opération «Tilé Kura » s’inscrira dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum ainsi que des élections générales à venir.

Il faut souligner que toutes ces opérations concourent à étendre les espaces contrôlés pour permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens, facteur de reprise des activités socioéconomiques et du retour durable de l’Administration et des services sociaux de base. Ensuite, l’opération Frago «Fouran Kadjè» nettoyage en français, figure sur le plan de campagne de sécurisation des élections référendaires de Bamako jusqu’à Kayes. Toute chose qui aboutira certainement à la reprise du trafic ferroviaire sur cet axe dans les jours à venir.

Souleymane SIDIBE

Commentaires via Facebook :