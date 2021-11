Le vendredi 26 novembre 2021, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a procédé à la remise officielle des clés des quatre (4) nouveaux hélicoptères de manœuvre MI-171 achetés à Moscou. La cérémonie s’est déroulée, à la Base Aérienne 101 de Senou, en Commune VI du District de Bamako.

Devant un parterre de membres du Gouvernement et des autres Institutions de la République ainsi que des Autorités militaires et civiles sous l’œil vigilant de l’Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, le Président de la transition Commandant en Chef des Forces armées et de sécurité nationales, le Colonel Assimi Goïta, a remis officiellement les clés des quatre (4) appareils récemment achetés en Russie. Achetés à plus de trente-six milliards de francs CFA et sur fonds propres du Budget national, ces nouveaux appareils renforceront à coup sûr le parc de l’Armée de l’Air malien en lui permettant d’assurer l’appui aux troupes terrestres et effectuer des missions humanitaires à temps opportun et sans aucune dépendance totale de l’aide extérieure.

L’acquisition de ces appareils est le fruit d’une série de contrats signée en décembre 2020 entre les Autorités de la IVe Transition et la Fédération de Russie. C’est dans le cadre de renforcement de redynamisation et de matérialisation de l’historique coopération militaire russo-malienne vieille d’une soixantaine d’années révolue.

En effet, le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air, le Colonel Aliou Boi Diarra, s’est déclaré d’être, aujourd’hui, le Chef d’Etat-major le plus heureux du Mali. Selon lui, le Président de la transition, Chef Suprême des Armées, le Colonel Assimi, est arrivé à la Base Aérienne 101 de Senou avec à ses côtés un détachement des Forces Spéciales à bord du nouvel hélicoptère MI-171.

Selon le CEM-AA, cette participation au vol tactique est un symbole illustratif des capacités supplémentaires qui viennent d’être offertes aux FAMA, pour accomplir leur mission régalienne dans l’ensemble où le besoin des populations se posent avec acuité tant au plan sécuritaire que dans la défense de l’intégrité territoriales.

Dans son traditionnel mot de bienvenue au Chef de l’Etat et aux participants, le Colonel Aliou Boi Diarra a rendu un vibrant hommage à tous ceux qui ont donné leurs vies pour la sécurité du pays. A ses dires, la mobilisation impressionnante des membres du Gouvernement, pour assister à cette remise officielle de ces nouveaux hélicoptères de manœuvre MI-171 aux FAMA, est une nouvelle preuve de l’importance que les plus Hautes Autorités de la transition accordent à la modernisation des conditions de vie et de travail de la grande muette nationale. Cet équipement moderne, a déclaré le CEM-AA, s’inscrit également dans la droite ligne du projet de renforcement des capacités l’Armée malienne à l’horizon 2025 envisagé par le Gouvernement de la transition. A savoir œuvrer à la professionnalisation du métier militaire, à l’équipement cohérent et à une préparation opérationnelle digne de ce nom les FAMA.

En vantant les caractéristiques et capacités de l’équipement rationné, le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air annotera que le MI-171 est un système d’armes impressionnant, polyvalent, rustique, efficace et adapté aux besoins tactiques et opérationnels de l’Armée de l’Air malienne. D’où, selon ses propres termes, ces hélicoptères amélioreront à coup sûr la liberté d’actions de l’aviation malienne et sa capacité à accéder aux domaines aériens et terrestres sur toute l’étendue du territoire nationale. « Pour preuve, ces appareils ont fait leur baptême de feu sur le théâtre des opérations, le lundi 1er novembre 2021, en participant à la libération des ex-otages chinois », s’est félicité le Colonel Aliou Boi Diarra.

Dans le même ordre d’idées, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, fera que ces appareils redonneront à la Nation toute sa gloire d’antan au plan militaire et sécuritaire dans une Sous-région menacée sérieusement par le phénomène de terrorisme.

A cet effet, le Ministre le Colonel Sadio Camara a invité les Maliens à s’unir au tour de l’essentiel pour stopper la barbarie et l’obscurantisme. Il a rappelé que le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national constitue le premier axe du Plan d’Actions du Gouvernement présenté par le Premier Ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, et validé par le Conseil National de la Transition. Le Ministre Camara a également remercié la Russie pour son sérieux dans le contrat et a rassuré qu’il veillera personnellement au bon usage de ces appareils.

Djankourou

Commentaires via Facebook :