Le dimanche 7 Août dernier vers 15h, les unités des Forces Armées Maliennes (FAMa) de Tessit ont été la cible d’une attaque terroriste avec un bilan non exhaustif de 42 morts et 22 blessés côté FAMa et 37 terroristes neutralisés et des équipements abandonnés, dont 2 véhicules contenant du matériel et leurs occupants détruits par les frappes aériennes dans une forêt à 5km au sud de la localité. A cet effet, le Gouvernement de la Transition, à travers un communiqué en date du 10 Août 2022 émis par son Porte-Parole, le Colonel Abdoulaye Maïga, a dénoncé le fait que les terroristes ont bénéficié d’appuis majeurs, y compris d’expertises extérieures.

Suite à l’attaque contre les FAMa à Tessit, une commune du cercle d’Ansongo dans la région de Gao, le Gouvernement de la Transition, dans son communiqué N°036, a informé l’opinion nationale et internationale que le dimanche 7 Août, nos Forces de Défenses et de Sécurité dans leur mission sacrée de défense du territoire et de protection des populations ont réagi vigoureusement à une attaque complexe et coordonnée des Groupes armés terroristes, vraisemblablement de l’Etat islamique dans le Grand Sahara (EIGS) caractérisée par l’usage de drones, d’explosifs, de véhicules piégés et des tirs d’artillerie.

En effet, à la lumière de ce communiqué, il ressort l’enregistrement par les FAMa d’opérations clandestines de survol d’aéronefs. Toute évidence qui équivoque que les terroristes ont bénéficié d’appuis majeurs et d’expertises extérieures. Nonobstant, dit le même communiqué, au cours de violents combats qui ont duré plusieurs heures, la sécurisation et la préservation des vies des populations sont demeurées les objectifs primordiaux des FAMa.

Au terme de ces batailles, le bilan est, côté ennemis, 37 terroristes neutralisés et des équipements abandonnés par les assaillants dans les environs de Tessit de même que 2 véhicules contenants du matériel et leurs occupants détruits par des frappes aériennes dans une forêt à 5km au sud de la localité. Tandis que, du côté ami, on regrette 42 morts et 22 blessés.

En cette douloureuse circonstance, le Gouvernement a ainsi présenté ses condoléances les plus émues de la Nation aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Dans la même circonstance, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, le Gouvernement et l’ensemble du Peuple malien ont condamné énergiquement cette attaque, qu’ils jugent lâche et barbare ayant occasionné des victimes civiles et militaires et des dégâts matériels.

Au Gouvernement d’assurer qu’une enquête serait ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet assaut terroriste, puis traquer et traduire ses auteurs et complices devant la justice. En attendant cela, le Gouvernement de la transition a salué les efforts constants déployés par les vaillantes Forces de Défense et de Sécurité maliennes.

« Le Gouvernement rassure les populations de l’engagement et de la détermination de nos Forces de Défense et de Sécurité à combattre les terroristes, dans le strict respect des droits de l’Homme et du droit international humanitaire jusqu’à la victoire finale » conclu ce communiqué.

Par ailleurs, en guise d’hommage à ces victimes, le chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta a décrété un deuil national de 3 trois jours, partant du jeudi 11 au samedi 13 Août 2022. Que leurs âmes reposent en paix !

Par Mariam Sissoko

