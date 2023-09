Baptême de la 45e promotion des officiers de l’EMIA : Témoignage de gratitude et de reconnaissance

Pour votre gouverne, en tant que nation éprise de valeurs morales et de grandeur, nous avons exprimé officiellement nos remerciements au président de la Transition malienne et à son gouvernement pour l’honneur qu’ils nous ont accordé en honorant notre père, le Général Moussa Traoré, avec la 45e promotion des officiers sortant de l’Ecole militaire interarmes de Koulikoro (Emia). Nos sincères félicitations aux 235 officiers de la promotion issus du Cameroun, de la République du Congo, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Nous leur souhaitons plein succès pour l’avenir qui, nous en sommes convaincus, leur apportera de nombreuses et grandes satisfactions bien méritées.

Notre grande famille a vécu un jour de gloire, un jour d’honneur, un jour de souvenirs et de reconnaissance. Que d’éloges pour tant de mérites pour un homme qui a consacré toute sa vie pour son pays et pour l’avènement d’un monde juste ! L’émotion était à son paroxysme quand on a dressé la biographie du Général Moussa Traoré. Les visages étaient traversés de sentiments de fierté et de joie.

Nous avons tenu à exprimer notre gratitude et notre reconnaissance au président de la Transition pour cet honneur parce que la véritable grandeur d’un homme est de pouvoir reconnaitre la grandeur des autres. En effet, cet honneur n’est pas seulement pour le Général Moussa Traoré, mais aussi pour tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à jalonner son parcours et notamment son père, l’ancien combattant Kaba Traoré, qui a été une grande source d’inspiration pour lui ; également, le chef des anciens combattants de Kayes, Baba Sissoko, père de sa première épouse qui inscrit le jeune Moussa Traoré à l’Ecole des enfants de troupe, et sûrement le grand pédagogue Dougoukolo Konaré, père de l’ancien président Alpha O. Konaré, pour avoir été son enseignant qui lui inspira son mode d’éducation.

Mais encore, pour l’ensemble des femmes et des hommes en uniforme, car l’armée était la vie et la famille de cet officier instructeur et enseignant qu’était Moussa Traoré. C’est pourquoi nous exprimons aussi notre profonde gratitude à l’armée malienne. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites quotidiennement pour protéger notre pays, notre liberté et notre existence ; et pour cela, nous vous serons éternellement reconnaissants.

Il n’y a pas de mot pour exprimer la grandeur du sacrifice de ceux qui choisissent sans crainte le service plutôt que soi-même. Nous sommes fiers de votre altruisme qui vous permet d’honorer notre pays par la plus haute forme de service – le sacrifice ultime de votre vie pour la défense de la nation, la sauvegarde de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

Un peuple qui n’oublie pas ses hommes de lumières est un peuple qui ne sera jamais oublié. Cette reconnaissance du mérite et des compétences du Général Moussa Traoré est une grande source de motivation et d’encouragement pour de nombreux citoyens et soldats à viser l’excellence. Nous espérons, encore une fois, que la nation et son président trouveront à travers ces quelques lignes le témoignage de notre profonde reconnaissance et l’assurance de notre gratitude.

Le Mali est une grande nation possédant une riche tradition culturelle, il exige de nous la grandeur. Que Dieu vous bénisse et que le Mali reste uni, fort et brillant comme le symbole de la liberté et de l’indépendance retrouvée pour toujours.

Cheick Boucadry Traoré

