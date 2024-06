Lors de sa première visite officielle à Sikasso depuis son investiture le 7 juin 2021, le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, s’est rendu au camp Tièba TRAORÉ pour partager un repas avec les militaires et paramilitaires de la Zone de Défense N°8. Cette activité avait pour objectif de renforcer les liens entre les FAMa, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les populations locales.

Le Colonel Assimi GOÏTA a maintenu la tradition en offrant un repas aux Forces de Défense et de Sécurité de la région de Sikasso le samedi 22 juin 2024, dans le cadre de sa visite officielle dans la 3e région administrative du pays. L’événement a rassemblé des membres de la délégation présidentielle, des ministres, des autorités locales, des militaires et paramilitaires de la Zone de Défense N°8.

Le Colonel Adama Abdoulaye DIARRA, Commandant de la Zone, a précisé que la Zone de Défense N°8 couvre quatre (4) régions administratives, dont Sikasso, Koutiala, Bougouni et Dioila, avec son poste de commandement à Sikasso. Il a souligné la collaboration étroite entre les FDS et les Forces Paramilitaires de ces régions, ainsi que leur coopération avec les autorités administratives, traditionnelles et religieuses.

En matière de sécurité, le Colonel DIARRA a affirmé que toutes les mesures étaient prises pour contrer les actions malveillantes, avec des opérations réussies ayant permis de neutraliser des groupes armés terroristes (GAT) et de récupérer du matériel important. Ces actions ont renforcé la confiance de la population envers les Forces de Défense et de Sécurité.

Ce repas avait pour but de renforcer la cohésion, l’unité et la solidarité. Le Président de la Transition a offert 2 millions de F CFA à l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité de la Zone, ainsi que 1 million de F CFA à l’Association des Femmes du Camp Tièba TRAORÉ de Sikasso.

SOURCE: Présidence de la République du Mali

