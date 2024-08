Dans un communiqué publié et relayé largement sur les différentes plateformes de communications, l’Etat-Major Général des Armés a informé l’opinion nationale que conformément à la solidarité entre les Etats membres de la Confédération des Etats du Sahel (AES) et en application du mécanisme de défense collective et d’assistance mutuelle de l’AES, les FAMA, en coordination avec les Forces armées du Burkina Faso, ont débuté, le mardi 30 juillet 2024, une campagne aérienne dans le secteur de Tinzaouatène. « Cette campagne vise à sécuriser les personnes et les biens dans la localité de Tinzaouatène et ses environs, contre la coalition de terroristes auteurs d’exactions, d’abus et de trafics illicites contre les populations maliennes », précise le communiqué. Le document de l’armée souligne que des objectifs précis de haute valeur, y compris des caches, des plots logistiques et des véhicules ont été ciblés. Durant cette opération, l’Etat-Major Général des Armées invite la population civile dans le secteur à se tenir à distance des positions occupées par les Groupes armés terroristes pour prévenir tous dommages collatéraux. Les Forces Armées de la Confédération de l’AES, à travers le communiqué de l’armée malienne, se disent déterminées et engagées à poursuivre leur mission régalienne de sauvegarde de l’intégrité territoriale et de la souveraineté des Etats confédérés.

Sidiki Adama Dembélé

