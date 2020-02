Le commandant de la nouvelle région de gendarmerie de Bamako et ses éléments ont dans leur ligne de mire les malfrats et autres bandits qui ont pris la mauvaise habitude de perturber la quiétude des habitants de la capitale et ses alentours. Ils ont mène une patrouille d’envergure du Mercredi 29 Janvier au Lundi 3 février qui leur ont permis de neutraliser plusieurs bandits et de démanteler des nids qui commençaient à proliférer dans la capitale.

La ville de Bamako a été érigée en région de gendarmerie et il faut que cette mutation se fasse ressentir sur la sécurité des Bamakois a indiqué le colonel Alpha Yaya Sangaré le commandant de la région de gendarmerie de Bamako. Il a fait savoir qu’à l’image des autres régions militaires de notre pays, qu’il dispose de toutes les compétences nécessaires et que cela doit se sentir sur la sécurité des Bamakois et environs. «Nous traquerons tous les bandits qui perturbent le sommeil des Bamakois et environs. Cette patrouille d’envergure avait pour but de démanteler certains nids criminogènes, de traquer les malfrats et autres bandits qui ont pris la mauvaise habitude de mener des actions nuisant à la quiétude des habitants de Bamako et ses environs. De traquer des dealers, d’emporter des munitions, de détruire les nids qui pullulent à Bamako. Ces patrouilles s’étendront sur toute l’année afin d’amener la quiétude à Bamako » a-t-il rassuré. Le colonel Alpha Yaya Sangaré et ses hommes ont dans leur ligne de mire les malfrats et sont résolus à les enfermer pour permettre aux Bamakois de vaquer à leurs occupations au sein d’une ville calme débarrasser des bandits. Pour pouvoir relever ce lourd défi, le colonel Sangare et ses hommes comptent sur la parfaite collaboration de la population de la capitale des trois caïmans. La chasse aux bandits est lancée et le nouveau commandant de la région de gendarmerie de Bamako le colonel Alpha Yaya Sangaré est déterminé à laisser des traces indélébiles de son passage à la tête de la région de gendarmerie de Bamako.

Moussa Samba Diallo

Commentaires via Facebook :