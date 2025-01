Les arts visuels, parent pauvre des disciplines artistiques qui rencontre en son sein énormément de problème. Pourtant les discussions ont été houleuses. Les propositions, il y’en a eu. Mais l’un des problèmes a été la question budgétaire quant à la faisabilité de certaines d’entre elles au lieu de voir l’aspect avantage et le pourquoi on va le faire ? Comme, on dit l’argent c’est le nerf de la guerre, si on oubliait

En effet, en termes de propositions, selon Amadou Sanogo, plasticien et membre de la commission Arts plastiques, les grandes lignes ont été : la sécurisation des acteurs et œuvres culturels, l’augmentation du budget de la culture à 5%, encourager les entreprises à s’enquérir des œuvres artistiques moyennant une réduction sur les impôts, valoriser les hommes de culture en donnant leur nom à des salles, rues et axes, …

En plus de ces propositions, d’autres problématiques ont été évoquées toujours concernant le secteur des arts visuels. Mais quelques-unes d’entre elles seulement ont été rapportées par souci d’efficacité et de réalisme.

Et s’il y’avait plus d’initiatives pour inculquer la culture de l’art ?

L’un des problèmes dans le secteur arts visuels c’est l’appréhension des maliens de cette discipline, d’aucuns diront que les toiles sont pour les nantis. Il n’y a pas l’inculcation de la culture de l’art dans la société. Quoi que de plus en plus, des projets novateurs comme les projets : le festival sur le Niger qui met en avant les arts visuels à travers les expositions, le Kanguissa et l’art en lumière de la gallérie H-GALLERY, à travers des expositions plein air, l’émission Pinceau d’or et le projet démocratisation de l’art à travers des afterwork de l’association Express services, les expositions de Agansi,

Et si on inscrivait les arts dans les programmes préscolaires et scolaires ?

Au Mali, il y’a une véritable ignorance, une méconnaissance de la culture de façon générale par les maliens et cela était d’ailleurs le premier constat des participants. Certains ont tendance à associer la culture et toutes les disciplines artistiques confondues au folklore.

Pourtant sous d’autres cieux, les jeunes sont cultivés dans ce sens et développent beaucoup plus de familiarité avec les métiers de l’art et de la scène en s’y adonnant dès le jeune âge. Mieux, ils considèrent ces secteurs comme de véritables cadres de travail et de sources de revenu.

Dans les pays comme le Sénégal, l’art est enseigné depuis les classes primaires, ce qui donne plus de recul à la jeunesse de comprendre et aussi de prendre conscience assez tôt de l’importance des arts visuels et surtout de pouvoir commenter et apprécier les œuvres mais surtout de ne pas se sentir en marge lorsque l’on parle d’art ou de culture. Tout simplement parce que les bases ont été posées.

Le Mali gagnerait certainement plus en prenant l’exemple du Sénégal ou encore d’autres pays pour développer de solutions véritables pour ce secteur.

Aminata Agaly Yattara

Commentaires via Facebook :