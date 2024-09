Colonel Sadio Camara, ministre de la défense et des anciens combattants: la hiérarchie travaille à la libération des militaires pris en otage

Après la réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la Défense tenue ce lundi 23 septembre 2024 à Koulouba, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, s’est exprimé sur les antennes nationales en annonçant que les démarches sont en cours pour la libération des otages aux mains des terroristes et séparatistes.

Le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a rencontré ce lundi 23 septembre 2024 les chefs d’état-major et chefs de service militaire. Cette rencontre fait suite à la récente attaque terroriste dont notre capitale a fait l’objet le mardi 17 septembre dernier. Réunissant l’ensemble des chefs militaires autour du président, la rencontre a procédé à une évaluation sans complaisance du dispositif sécuritaire et en a tiré les leçons qui s’imposent. Un accent particulier a été mis sur le renseignement humain et un hommage a été rendu aux martyres lâchement fauchés à l’affection de la nation toute entière.

Lors de cette réunion, le Président de la Transition a réaffirmé son soutien au dispositif opérationnel en cours pour faire face à la lutte contre le terrorisme. « Nous sortons satisfaits de la rencontre qui a permis de comprendre et de voir l’engagement des autorités politiques et militaires pour faire face à ce fléau. Parmi les leçons à tirer : la collaboration des populations en matière de renseignement qui demeure un impératif si l’on veut en finir avec le fléau terroriste.

Je profite de l’occasion pour lancer un appel aux populations qu’elles continuent à soutenir leur armée dont la mission est la sécurisation des personnes et des biens. La lutte contre le terrorisme est une guerre d’usure. Le soutien des autorités et de la population vont nous permettre de pouvoir gagner ce combat et bientôt ce problème sera un lointain souvenir », a déclaré le ministre de la Défense Sadio CAMARA.

Profitant de l’occasion, l’officier de l’armée nationale s’est prononcé sur la situation des militaires pris en otage lors de plusieurs opérations militaires. Dans de nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux, ces soldats maliens appellent les autorités de la transition à leur libération : « Je voudrais avoir une pensée pour tous nos militaires qui sont présentement engagés à en opération et je voudrais aussi souhaiter un prompt rétablissement à nos blessés et formuler le vœu pour le repos de l’âme de nos disparu. Je voudrais dire à nos otages et aux parents de nos otages que les autorités, la hiérarchie militaire sont en train de tout faire pour qu’ils puissent recouvrir la liberté et venir nous rejoindre pour que nous continuions la mission que nous avons commencé ensemble ».

Le ministre de la Défense et des anciens combattants a annoncé que les jours à venir seront décisifs pour les forces armées maliennes dans le cadre du recouvrement total du territoire national.

« Les semaines et mois à venir seront mis à profit par les FAMa et leurs chefs pour mieux affiner les stratégies et galvaniser les troupes pour la victoire finale mais cela ne peut se réaliser sans la contribution de chacun d’entre nous », a indiqué colonel Sadio CAMARA.

PAR SIKOU BAH

