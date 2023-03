Colonel Souleymane Dembélé, Directeur de la DIRPA : « …les FAMa s’équipent seulement pour lutter contre le terrorisme… »

Le lundi 6 mars dernier, dans son enceinte, la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a tenu sa traditionnelle conférence de presse mensuelle qui avait pour conférencier principal son directeur, le Colonel Souleymane Dembélé. Au cours de son intervention, après avoir fait l’état des lieux des opérations de nos Forces de Défense et de Sécurité au mois de février, il s’est prononcé sur certaines rumeurs propagées sur la toile, notamment que les FAMa s’équipent contre les régions du Nord. En réponse, le Colonel Dembélé a éclairé les lanternes que les FAMa s’arment seulement pour lutter contre le terrorisme et ceux qui s’attaquent à l’Etat malien. Qui constitue d’ailleurs leur mission, la plus absolue.

Comme d’habitude, la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a tenu sa traditionnelle rencontre avec la presse sur les opérations menées par les FAMa le lundi 6 mars 2023. Comme à l’accoutumée, c’est le directeur de ladite structure, Colonel Souleymane Dembélé qui en est le principal conférencier. C’était en présence de son adjointe, Colonel Mariam Sagara et d’autres responsables de la DIRPA.

Il s’agissait d’édifier la population sur les informations de nos FAMa et lutter contre la désinformation et Fakenews à leur encontre. Ainsi, la rencontre s’est déroulée en 3 étapes : le point de la situation sécuritaire du mois de février 2023 ; les activités du ministère de Défense et des Anciens Combattants (MDAC) et du CEMGA, et les questions/ réponses.

En effet, dans son mot introductif, le Colonel Dembélé a souligné que les FAMa continuent de mettre la pression sur les Groupes Armés Terroristes (GAT) et maintiennent l’initiative sur le terrain avec la recherche, la neutralisation des combattants et la destruction de leurs sanctuaires dans le cadre de l’Opération Kèlètigui et du plan Maliko. Qu’elles (FAMa) consolident de jour en jour les acquis opérationnels sur le terrain malgré les tentatives désespérées des terroristes durant le mois de février passé. « Les capacités de nuisance des GAT ont fortement diminué même si par endroits ils continuent à poser des actes désespérés tout en voulant marquer leur présence sur le terrain. Ceci, par des poses d’Engins Explosifs Improvisés (EEI) et les pressions sur les populations civiles avec les récupérations de zakats, les enlèvements avec demandes de rançons ou assassinats » a-t-il soutenu.

Il poursuit que, durant le mois de février aussi, les opérations de protection des civils par les FAMa se sont poursuivies et intensifiées en réponse aux actions terroristes dans les théâtres et dans les régions Sud. Cela, dans la mesure où nos Forces de Défense et de Sécurité ont encore renforcé les opérations dynamiques en vue de rechercher et de détruire les combattants terroristes. A cet effet, sur la base de renseignements fiables, les FAMa ont exécuté un certain nombre d’opérations qui ont permis d’atteindre des résultats satisfaisants. Cependant, qu’ils ont aussi enregistré quelques revers à cause de l’attaque de certaines de leurs positions, des postes de contrôle et des attaques contre les populations.

Comme information fiable, le Colonel Dembélé a fait savoir que durant le mois de février, 84 missions ont été menées par l’Armée malienne. Et le bilan de ces opérations se détaille comme suit chez les GAT : 153 terroristes neutralisés, 79 interpellés ; armes saisies : 2 PKM, 74 PM, 2 LRAC et 20 Fusils de chasse saisis ; des engins récupérés : 7 VHL et 46 motos ; 15 EEI détruits et 15 bases détruites. Pour ce qui est du côté des FAMa, on dénombre 24 blessés et 7 morts.

« C’est pour vous dire que le mois de février a été très intense contrairement au 3 derniers mois où les FAMa ont peu ou pas enregistré de perte en vie humaine » a regretté le directeur de la DIRPA.

Parlant du bilan des opérations au profit des populations, le Patron de la DIRPA a indiqué que les FAMa ont récupéré plus de 100 têtes de bovins après une course poursuite contre des terroristes ayant enlevé des bétails dans des villages voisins de Tessit ; 49 sacs de 100 kg et 4 sacs de 50Kg de riz récupérés ; 112 véhicules escortés dont 105 sur axe Gao-Labbezanga-Gao et 7 sur l’axe Ménaka-Gao.

Il a ensuite appelé à la vigilance et à la retenue contre les velléités de propagandes, d’intox et de désinformation de certains médias qui cherchent, dira-t-il de semer le chaos, la haine, la division et la désolation dans le pays. Avant de déclarer que les FAMa s’équipent pour lutter contre le terrorisme et ceux qui s’en prennent à l’Etat malien. Ce, en réponse aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux contre celles-ci.

« Les Forces Armées Maliennes s’inscrivent dans le respect strict de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du Processus d’Alger et réitèrent leur respect strict aux Droits de l’Homme (DH) et du Droit International Humanitaire (DIH) » a-t-il conclu.

Par Mariam Sissoko

