Le Général Lassina Doumbia a rencontré le jeudi dernier les familles des 49 militaires détenus au Mali. Lors de cette rencontre le général Doumbia rassure les familles sur les conditions de détentions de leurs époux.

Pour le chef d’Etat major des armées de la Côte d’Ivoire, les militaires ivoiriens détenus au Mali vont bien. Il poursuit qu’il n’y a aucune alerte, aucune mauvaise nouvelle sur leur santé et sur leurs conditions de détention. ‘’ Je voudrais vous rassurer que la décision du mandat de dépôt n’a aucune conséquence sur les négociations qui se poursuivent pour obtenir le plus rapidement possible leur libération. Ne donnez pas l’occasion aux opportunistes et malveillants ‘’, a-t-il affirmé et ajoute qu’il faut rester soudés et solidaires pour aboutir à l’objectif. Selon le chef d’Etat major général de l’armée ivoirienne, la décision des autorités maliennes de mettre sous mandat de dépôt les 49 militaires ivoiriens n’a pas de conséquences sur les négociations en cours. Le général Lassina Doumbia continue que les négociations avancent bien et aboutiront sous peu. ‘’ Les lignes bougent et bientôt il y aura un dénouement heureux’’, a-t-il prononcé en présence des familles des militaires détenus au Mali.

Lors de cette rencontre, au nom du président de la République de la Côte d’Ivoire, le chef d’Eta major de l’armée a remis à chacune de ces familles, une enveloppe de 500.000F CFA (762 euros) pour qu’à l’approche de la rentrée scolaire 2022-2023 puissent revenir à leur besoin.

Toujours dans cette affaire des 49 militaires, le président du Haut Conseil des Maliens en Côte d’Ivoire, rentrée à Abidjan le jeudi soir après un séjour à Bamako a assuré qu’il y aura bientôt un dénouement proche. ‘’ Je peux dire à tout le monde qu’il y a bon espoir. Les autorités maliennes nous ont donnés une réponse favorable qui donne à espérer. C’est pourquoi nous demandons aux populations ivoiriennes de garder le calme’’, a affirmé Moulaye Haïdara.

Dans le sens, les responsables religieux de la Côte d’Ivoire ont séjourné aussi au Mali en rencontrant ceux du Mali et plusieurs autres responsabilités pour faciliter une entente dans l’affaire des 49 militaires détenus au Mali.

A titre de rappel, les autorités maliennes ont inculpé ces militaires en mi-août pour tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat. Ils ont aussi été considérés par des mercenaires venus déstabiliser le Mali.

Diak

