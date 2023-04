Lutte contre le terrorisme : La débandade des groupes terroristes armés

La Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa) a tenu sa traditionnelle conférence de presse mensuelle du mois de mars. Comme à l’accoutumée, le colonel Souleymane Dembélé et ses compagnons de la Dirpa ont passé au peigne fin, hier lundi 3 avril, le bilan des opérations menées au cours du mois passé. Un bilan positif dans le sillage de la montée en puissance des FAMa.

Afin de couper court à la désinformation et de donner la vraie information à la population, la Dirpa a institué une conférence de presse mensuelle au cours de laquelle, elle fait l’état des lieux des opérations conduites par les Forces Armées Maliennes (FAMa) dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens.

L’exercice se tient le premier lundi de chaque mois. Ainsi, pour le mois qui vient de s’écouler, le directeur de la Dirpa a fait savoir que ce sont 64 missions offensives qui ont été menées dans le cadre de l’opération Kélétigui et du plan Maliko qui se déroulent en 3 phases à savoir : l’opération terrestre, l’opération aérienne et l’action humanitaire. Ces différentes missions se chiffrent en 16 opérations aéroportées, 32 missions de reconnaissances offensives et 16 missions de frappes aériennes. « Le bilan sur les théâtres d’opérations combinés se résume en 168 ennemis neutralisés, 91 interpellations, 54 armes saisies, 19 véhicules/38 motos détruits ou récupérés, 13 engins explosifs improvisés détruits et 20 bases terroristes détruites », a détaillé le colonel Souleymane Dembélé.

Au-delà de la poursuite des ennemis jusque dans leur dernier retranchement, le colonel Dembélé a également évoqué l’assistance des FAMa à l’endroit de la population civile. Ces opérations, à l’en croire, ont permis d’escorter à destination 150 véhicules civils, récupérer une centaine de bœufs volés dans la localité de Kaplo (Sévaré) en plus de la récupération de 20 sacs de 100kg de maïs aux mains des terroristes dans la localité de Diakouri. En outre, l’Armée a assuré le transport aérien de plus de 3000 personnes dont des civils et 117, 443 tonnes de cargo au cours du mois de mars.

Pour la directrice adjointe de la Dirpa, ces actions menées dans la dynamique de la montée en puissance des FAMa se sont déroulées dans le strict respect des Droits de l’Hommes et du Droit International Humanitaire. Face à cette percée offensive, Mariam Sagara a noté la débandade des groupes terroristes armés (GAT) dont les capacités de nuisance ont été fortement réduites. A en croire la directrice adjointe, les terroristes sont aux abois et leurs actes désespérés consistent désormais à marquer leur présence par des actions sporadiques : « Ceci par des poses d’engins explosifs improvisés et les pressions sur les populations civiles avec des récupérations des zakats, les enlèvements de bétails », a expliqué colonel Sagara.

Autre mode opératoire des GAT ? La guerre médiatique en distillant d’intox et la désinformation en connivence avec certains médias. Pour contrecarrer cette autre forme de guerre, la Dirpa a invité la population à la vigilance, la retenue et de soutenir les FAMa dans le cadre de la conduite de leurs missions régaliennes.

A Cissouma

