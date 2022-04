– Et de la garde nationale

L’Union européenne (UE) a annoncé, lundi, l’arrêt de ses formations militaires au Mali tout en réaffirmant qu’elle reste au Sahel, selon les déclarations de Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne.

S’exprimant, lundi. à l’issue d’une réunion avec les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne à Luxembourg, Josep Borrell a déclaré : « On arrête les missions de formation des forces armées et de la garde nationale, mais nous allons poursuivre les formations sur les lois de la guerre, car il faut que les militaires sachent que la guerre a des lois et des règles du jeu ».

Ces formations militaires étaient destinées à soutenir les efforts de stabilisation du Mali et la démocratisation de l’armée.

Le 28 mars 2022, l’Union européenne avait annoncé la suspension de certaines formations ainsi que les entrainements destinés aux forces armées maliennes.

Josep Borrell a affirmé lors d’une audition devant le Parlement européen qu’ « il est clair que notre mission de formation ne peut être impliquée, de quelque manière que ce soit, dans des activités qui pourraient mettre en cause la réputation de l’Union européenne ».

Selon lui, les autorités maliennes n’ont pas fourni des garanties nécessaires pour assurer la poursuite des missions de formation de l’UE et elles vont devoir être « recalibrées » ajoutant : « Nous venons de recevoir la réponse de la junte à nos demandes pour la poursuite des missions de formation et nous n’avons pas les garanties nécessaires pour continuer ».

Le principal problème est la présence de mercenaires du groupe russe Wagner venus au Mali à l’appel de la junte et la collaboration d’unités de l’armée malienne à leurs activités, a-t-il souligné.

Pour rappel, l’Union européenne a engagé plusieurs centaines de militaires et d’experts dans deux missions de formation au Mali, notamment l’EUTM pour les forces armées et l’EUCAP Sahel-Mali pour la police. Le mandat de l’EUCAP, approuvé en 2015, a été prolongé au 31 janvier 2023. Celui de l’EUTM, qui remonte à 2013, est en cours jusqu’au 18 mai 2024.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

