Au chevet des soldats blessés, à Gao, à la suite de l’attaque de leur camp d’Indelimane, le Président Ibrahim Boubacar Keita a apporté son soutien indéfectible et celui de la nation aux forces armées du Mali, engagées contre les ennemis de la République. Dans cette complexe guerre contre un ennemi aussi complexe, le chef suprême des armées a invité les militaires à tisser de bon rapport avec les populations dans le souci de préserver la vie de nos soldats.

«C’est à vous de créer un climat social, accueillant et convivial autour de vous. Mais, si l’on vient en chef autoritaire s’imposer au village, on n’est pas reçu comme un fils venu pour secourir ses parents. Nous ne sommes plus en période coloniale, le monde a évolué. Le bon comportement est important pour la vie de vos hommes et la vie des soldats m’importe», a déclaré le chef suprême des Armées, Ibrahim Boubacar Keita, à la hiérarchie militaire à Gao. Rappelant le contexte de guerre dans lequel le pays se trouve, le chef de l’Etat a fait savoir que ‘’nous sommes dans un monde où nous sommes quotidiennement agressés. Et que nous sommes en face des hommes sans foi ni loi’’.

A son arrivée dans la Cité des Askia, le Président Ibrahim Boubacar Keïta a été accueilli par le commandant des théâtres des opérations, le général de Brigade Ouahoun Koné et le commandant de Zone de la défense N°1 de Gao, le colonel Seydou Noumoutié Koné. C’était en présence du gouverneur de la Région de Gao, le général de brigade, Sidiki Samaké, le maire de la Commune urbaine de Gao, Dacka Boubacar Traoré et des autorités coutumières.

A Gao, le Président Keita a témoigné le soutien de la Nation toute entière aux blessés de guerre d’Indelimane. Il les a rassurés que tout le pays est avec eux dans cette guerre qu’ils mènent contre les forces du mal. Revendiquée par l’organisation Etat Islamique qui opère dans le Sahel, l’attaque du camp militaire d’Indelimane a eu lieu le 1er novembre dernier, dans le nord-est de Gao.

Face à la multitude attaques des groupes armés qualifiés de terroristes contre les positions des FAMa, pour le président IBK a martelé que l’heure a sonné pour le changement de stratégie et de comportement vis-à-vis de l’ennemi.

«Vous avez le devoir de combattre, c’est votre mission. Il faut que vous soyez vigilants parce que nous sommes en guerre contre un ennemi sans foi qui s’adapte à tout comportement », indique IBK aux militaires.

Pour ce qui est du renforcement des moyens de défense, le président Keïta a promis de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité en équipements.

Après sa visite à l’infirmerie «Rôle 2» de la région militaire N°1 de Gao où sont hospitalisés les blessés, Ibrahim Boubacar Keita a rencontré les notabilités de la ville de Gao, au Pied-à-terre, appelant les populations à soutenir les FAMa dans cette guerre contre un ennemi sans foi ni loi.

Ousmane MORBA

