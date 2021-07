Protection civile : Le nouveau directeur, Gal Boubacar Kodio, appelle « à la discipline et au professionnalisme »

Le tout nouveau directeur général de la protection civile, le général Boubacar Kodio, en compagnie du directeur régional de Bamako, ont visité, hier mercredi, les différentes compagnies de secours des sapeurs-pompiers du district, où il a constaté des progrès et des difficultés diverses.

Au cours de cette visite de prise de contact auprès des compagnies de la protection civile de Dravela, Sotuba en passant celles de Sogoniko, Djiocoroni-Golf jusqu’à l’école nationale de la protection, le général de Brigade Boubacar Kodio a exhorté les sapeurs-pompiers a continué dans le sens de l’ardeur, de la discipline et de la loyauté. « Travaillez pour les populations et pour le pays », exhorte le Directeur général. En mettant en garde les secouristes contre la publication des images des victimes des accidents et des catastrophes sur les réseaux sociaux. « Nous n’empêchons pas les sapeurs à utiliser les réseaux sociaux, mais nous les mettons en garde contre l’utilisation des images des victimes sur la toile », précise le nouveau Chef de la protection civile, qui rappelle que les sapeurs-pompiers doivent être des professionnels, disciplinés et respectueux des textes statutaires de la protection civile.

Cette visite qui a conduit le nouveau patron des soldats du feu à faire le tour de Bamako a été l’occasion indiquée pour lui de s’imprégner des conditions de travail des agents et de leurs difficultés. Ces dernières se résument par le manque de personnel par rapport à l’augmentation des cas d’accidents, de la démographie de Bamako, la vétusté des routes, des véhicules d’intervention etc.

Dans la compagnie de Dravela, par exemple, l’on relève l’insuffisance d’engin de pompe, l’absence de véhicule d’intervention diverse, de relai d’éclairage et l’insuffisance des intrants de la seule ambulance médicalisée pour une populations estimée à 727 786 habitants y compris le grand marché de Bamako. Cette compagnie qui couvre les communes II, III et IV a intervenu, selon les statistiques du mois juin, dans 281 cas d’accidents faisant 392 victimes, 386 blessés et 6 morts.

Quant à la Compagnie de Sogoniko, sise en commune VI de Bamako, l’on note un effectif de 398 personnes pour une population de plus d’un million d’habitants. Rien que dans le mois passé, le commandant de cette compagnie affirme avoir intervenu avec ses éléments 262 cas d’accidents de circulation, 12 cas d’incendie et 21 secours avec 3 cas de découverte de cadavre. Le tout faisant 369 victimes dont 363 blessés pour 6 morts. Cette compagne qui intervient dans la commune VI la plus vaste et peuplée de Bamako est soutenue aujourd’hui dans les activités de protection des populations civiles par les centres de secours de 1008 logements et celui de Senou ouvert récemment. Ce dispositif de secours demeure insuffisant face à l’augmentation des cas d’accidents. C’est pourquoi, toute la visite durant, les différents commandants des compagnies n’ont cessé de plaider pour l’augmentation des effectifs de secours, des moyens d’inventions et la création des nouveaux postes de secours à Bamako et périphéries.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :