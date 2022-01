Le recrutement en cours des agents des sapeurs-pompiers n’est-t-il pas entaché de magouille ? Selon nos informations, un officier dans le corps serait le cerveau de cette magouille à ciel ouvert.

Dans la nuit du jeudi au vendredi 28 février 2022, la liste des candidats retenus pour la phase dite de visite corporelle du recrutement de 750 élèves sapeurs-pompiers et sous-officiers a été affichée. Le hic, est que ce recrutement en cours est loin d’être fait dans les règles de l’art. Une odeur de magouille et de favoritisme semble s’inviter au grand dam de certains postulants. Et, la question est de savoir si la hiérarchie de la direction générale de la protection civile et la direction régionale de la protection civile de Bamako sont étrangères à ce qui se passe ?

La magouille autour de ce recrutement est que les directeurs ont des quotas qu’ils s’attribuent et qu’ils partagent entre leurs parents et amis. Selon nos informations, ce sont les plus offrants et dernier « enchérisseur » qui se frottent les mains. Autrement dit, le langage de l’argent prend le dessus. Des places sont vendues aux candidats. Cette situation est constatée notamment à la direction régionale de la protection civile de Koulikoro, Taoudenit, Tombouctou et Ménaka.

Le DFM de la DRPC de Bamako au cœur du système

Le DFM, c’est de lui qu’il s’agit, serait la personne qui gère ce grand réseau de recrutement au sein de la protection civile. Il nous revient qu’il monnaierait des quotas qui doivent revenir normalement à la direction régionale de Ménaka, Tessalit, Taoudenit et Tombouctou.

Nommé au poste de DG de la protection civile en juin dernier, le général Kodio semble fermer les yeux sur la pratique puisqu’il n’aurait rien entrepris pour freiner la magouille.

Cette magouille à outrance expliquerait-il la non publication de la liste d’attente des candidats admis en 2019 ? Nous l’avions écrit dans notre parution du 20 décembre 2021 que plusieurs dizaines de candidats admis mais mis sur la « liste d’attente » à l’issu du dernier recrutement dans le corps des sapeurs-pompiers attendent la prise en compte de leur nom sur la liste des candidats retenus pour la visite corporelle en cours.

Refus de publication de la « liste d’attente »

En 2019, la direction générale de la protection civile a lancé le concours de recrutement des sapeurs-pompiers. Après les différentes étapes de la phase de recrutement, la liste des candidats retenus pour la formation a été publiée. En plus de cette liste, la direction générale a cru bon de publier une autre liste dite : « liste d’attente ». Il s’agissait pour les personnes figurant sur cette liste de remplacer les éventuels malades ou autres cas d’incapacité lors de la formation. Aucune personne sur la fameuse « liste d’attente » n’a été appelée pour remplacer qui que soit.

Ce faisant, par la suite la direction générale de la protection civile avait promis de retenir ceux ayant leurs noms sur la « liste d’attente » parmi les candidats qui seront retenus pour le prochain recrutement, phase visite corporelle. En d’autre terme, il leur a été dit qu’ils seront exempts de déposer de nouveaux dossiers pour le prochain concours.

En 2021, il a été lancé un nouveau recrutement, le concours en cour. Lors du dépôt des listes, il a été rappelé aux candidats de la « liste d’attente », qu’ils ne sont pas concernés pour le dépôt et qu’ils seront retenus pour les épreuves physiques. Sans douter de rien, les jeunes se sont retirés dans la sérénité et sont rentrés chez eux.

Grande fut leur surprise, la liste des candidats retenus a été publiée sans leurs noms. En attendant de voir clair, les jeunes interpellent et s’interrogent. « Le nouveau directeur général des sapeurs-pompiers veut-t-il revenir sur sa parole ? « Que veut-t-il faire avec cette liste d’attente ? », « Veut-t-il changer les noms ? ».

Nous y reviendrons

