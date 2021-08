Tombouctou : L’Armée monte la garde

Pour que la peur change de camp, les FAMa ont créé des unités spécialisées, organisent des patrouilles urbaines et offrent des escortes sur les axes routiers les jours de foires hebdomadaires

Sur l’axe bitumé Goundam-Diré, 35 km, une colonne de véhicules de l’Armée escorte les forains. Lundi, c’est la foire de Goundam et mardi, celle de Diré. «La fête (Tabaski), c’est demain. Du coup, ce lundi-ci devient la foire de toute la Région», fait observer Abou Aldjoumat, commerçant itinérant. Dans leurs pick-up, les soldats sont sur le qui-vive. Les regards perçants, les doigts sur la gâchette, impossible de leur arracher ne serait-ce qu’un sourire.

Dans cette zone, chaque moment d’inattention peut être fatal pour les éléments et la file de véhicules marchands qu’ils escortent. «Bonjour ! Ça se passe bien?». Le soldat, mine serrée, multiplie par zéro le coucou du passant. Durant tout le trajet, aucun incident. Les forains rentrent à la maison, saints et saufs.

Les militaires regagnent leur garnison de Goundam avec la fierté d’avoir accompli leur mission. Devant leur camp, une sentinelle filtre l’entrée. Une équipe légère ouvre l’œil. Mais ce n’est que la face visible de l’iceberg. Le camp est toujours en alerte. Le mal peut venir de partout. Et à tout moment.

À Tombouctou, le camp militaire fait face à la place de l’Indépendance. à droite, la police et tout droit se dresse majestueusement le gouvernorat de la région. à gauche, le périmètre de sécurité est élargi jusque sur la route qui mène au monument surplombé par la sculpture de Elfarouk, redoutable et célèbre gardien de la cité aux temps immémoriaux. Selon la légende, Al Farouk fut le génie protecteur de Tombouctou. Il se montre aux méchants et aux malveillants une fois la nuit tombée. Les pieux, il les craint et les protège. Le mystérieux Cavalier blanc prend en flagrant délit les voleurs et les jouisseurs. Selon la légende, il est habillé de boubou blanc, de babouches blanches, de litham blanc et conduit toujours un cheval blanc avec un grelot au son lugubre et grave.

