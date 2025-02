Le jeudi 6 février 2025, les Forces Armées de Défense et de Sécurité (FADS) ont présenté leurs vœux de Nouvel An au Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Chef suprême des armées. La cérémonie, organisée au palais de Koulouba, a rassemblé le Premier ministre, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Président du Conseil national de Transition, les chefs militaires ainsi que des membres du gouvernement.

Dans un contexte sécuritaire complexe, le Président de la Transition a rappelé le rôle crucial des forces armées dans la reconstruction de l’État et la préservation de la souveraineté nationale. «Nous sommes réunis en ce début d’année 2025 pour échanger nos vœux et dresser le bilan des orientations stratégiques qui guident notre dispositif de défense», a déclaré le Général GOÏTA en introduction de son discours.

Il a salué l’engagement des FADS tout en insistant sur l’importance de l’unité et de la cohésion au sein des troupes. «La cohésion et l’unité d’action, tant au sein des Forces Armées et de Sécurité que dans notre chaîne de commandement, sont les clés de notre succès», a-t-il souligné.

Le Chef suprême des armées a également mis en avant les efforts déployés pour renforcer les capacités opérationnelles des FADS. «La réorganisation de nos structures, l’amélioration des conditions de vie et de travail de nos soldats, ainsi que l’acquisition de matériel adapté ont permis de créer un environnement propice à la réussite de nos missions», a-t-il expliqué.

Il a également évoqué le renforcement des infrastructures militaires, l’acquisition d’équipements modernes et la formation continue des troupes, qui ont permis de maintenir une armée opérationnelle et efficace face aux menaces persistantes.

Le Président de la Transition a profité de cette occasion pour rendre un hommage appuyé aux soldats tombés au combat et réaffirmer le soutien de la Nation aux familles des victimes, aux blessés et aux otages. «Je pense à toutes les victimes du terrorisme ainsi qu’aux soldats tombés au champ d’honneur. Leur sacrifice et leur engagement resteront une source d’inspiration pour les générations futures. Aux blessés, aux otages et aux familles endeuillées, notre solidarité et notre soutien indéfectible leur sont acquis», a-t-il assuré.

Dans un contexte géopolitique en évolution, le Chef suprême des armées a insisté sur la nécessité d’adapter les stratégies militaires pour faire face aux menaces sécuritaires actuelles. Il a également mis en avant la Confédération des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et réaffirmé la volonté de renforcer la coopération militaire au sein de cette alliance. «C’est dans cet esprit que nous avons travaillé, avec nos frères d’armes du Burkina Faso et du Niger, à la création d’une force unifiée au sein de la Confédération des États du Sahel», a-t-il déclaré.

Il a appelé les forces armées maliennes à accélérer la planification opérationnelle et à adopter une approche globale pour contrer les menaces sécuritaires. Le Général GOÏTA a également souligné l’importance d’une coopération renforcée entre les secteurs de la défense, du développement et de la diplomatie, affirmant que la stabilité du pays dépend également du progrès économique et social.

Prenant la parole au nom des forces armées, le Général de Division Oumar DIARRA, Chef d’État-Major général des Armées, a exprimé la reconnaissance des Forces Armées de Défense et de Sécurité (FADS) envers le Président de la Transition et les autorités nationales. Il a salué les avancées réalisées en 2024 en matière d’équipements, de formation et de structuration des forces, affirmant que les FADS sont désormais mieux préparées, mieux équipées et plus autonomes. «Les forces armées maliennes jouent pleinement leur rôle dans la reconstruction de l’État, l’unité nationale et la cohésion sociale», a-t-il déclaré.

Le Général DIARRA a également rendu hommage aux militaires et civils tombés au combat et réaffirmé l’engagement des forces de défense à tout mettre en œuvre pour libérer les otages.

En conclusion, le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, a appelé les forces armées à poursuivre leurs efforts et à rester mobilisées face aux défis à venir. «Je vous encourage à persévérer dans cette voie, seule garantie pour mériter la confiance du peuple malien, dont les sacrifices en faveur de l’armée doivent être à la hauteur de sa quête de paix», a-t-il affirmé. Pour lui, l’année 2025 doit être celle de la continuité et de la consolidation des succès militaires.

S. Sanogo

Commentaires via Facebook :