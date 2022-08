Le dimanche dernier, les unités FAMa de Tessit, dans leur mission de protection des populations ont réagi vigoureusement à une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes, vraisemblablement de I’EIGS et bénéficiant d’un appui drones et artillerie avec un usage des explosifs et véhicule piégé. Au cours des violents combats dans la localité, les FAMa ont fait preuve de professionnalisme, en privilégiant et en priorisant la sécurité et la protection des populations. Le bilan se présente comme suit : Côté ennemi : 07 morts, 07 motos détruites et un nombre inconnu de morts et blessés emportés par les assaillants. Côté ami : 42 morts et 22 blessés, 09 portés disparus au sein des FAMa, 04 civils tués, et d’importantes pertes matérielles dont 03 véhicules détruits et des dommages sur d’autres véhicules, les installations FAMa et les habitations des civils. Les recherches et évaluations sont en cours. L’Etat – major général des Armées salue le professionnalisme des FAMa qui a permis de préserver la vie de plusieurs civils exposés au combat. Les opérations clandestines et non coordonnées de survol enregistrées par les FAMa, confirment la thèse que les terroristes ont bénéficié d’un appui majeur et d’une expertise extérieure.

Ce même dimanche, vers 10 heures 30 minutes, la relève descendante du Poste de police frontière de Sona a heurté unengin explosive, suivi de tirs nourris d’assaillants non encore identifiés. Le bilan est de cinq (05) policiers tués, un (01) blessé et trois portés disparus. Une mission des Forces de défense et de sécurité, dépêchée sur les lieux est en train de procéder au ratissage de la zone et rechercher activement les portés disparus.

Bréhima Diallo

Commentaires via Facebook :