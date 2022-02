Nous sommes à moins de trois semaines de l’ouverture à Abidjan de la 18è édition du Marché africain de spectacle d’Abidjan (Masa). Le Mali sera bien sûr représenté.

La Masa se tiendra du 5 au 12 mars 2022 au bord de la Lagune Ebrié, en Côte d’Ivoire. Pour l’occasion, les autorités ivoiriennes, à travers le directeur général du Masa, Patrick Hervé, ont mis les petits plats dans les grands afin que la fête soit belle. Pour la bonne tenue de la plus grande manifestation culturelle en Côte d’Ivoire, tout a été visé à la loupe par l’équipe du DG. Le thème retenu pour l’édition est : « Les industries culturelles et créatives : le défi des contenus ». Après cette phase de préparation minutieuse, il ne reste plus qu’à accueillir les délégations des pays invités.

Les activités culturelles et autres conférences débats se tiendront un peu partout à travers la ville d’Abidjan. Le drapeau malien va flotter à Abidjan grâce à trois groupes de marionnette, de cirque et de musique.

Dans la catégorie « Art du Cirque et de la Marionnette, ce sont : la compagnie « Nama » et la compagnie « Sogolon » qui porteront haut le drapeau du Mali. En musique, nous auront l’artiste Samba Touré et son groupe.

20 artistes ou groupes artistiques originaires de 9 pays ont été́ retenus dans la sélection pour le MASA Street Arts Zone.

Au total, 78 artistes et groupes artistiques originaires de 23 pays ont été retenus dans la sélection officielle.

Le lancement de cette édition a eu lieu, le mercredi 8 décembre 2021, au Sofitel Hôtel Ivoire. La cérémonie a été présidée par la ministre d’État, ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, représentant le Premier ministre, Patrick Achi.

