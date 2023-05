La Venise malienne abritera à partir du 6 juillet 2023 l’édition 2023 de la biennale artistique et culturelle. En prélude de cet évènement, le ministre de l’artisanat, de la culture et de l’industrie de l’hôtellerie et du tourisme, Andogoly Guindo était face à la presse, pour donner des assurances sur l’organisation.

Près de treize ans d’arrêt, la biennale artistique et culturelle revient cette année. C’est la ville de Mopti, située dans le centre du Mali, qu’abritera cette messe de la culture malienne. Placée sous le signe de l’unité culturelle, le gouvernement de transition veut en faire un lieu de rassemblement des maliens de tous bords. « C’est la plus grande manifestation culturelle et artistique que l’Etat organise », souligne le ministre d’Andogoly Guindo annonçant que l’ouverture et la clôture de la biennale de Mopti 2023 seront présidées par le Colonel Assimi Goïta, Président de la transition au Mali. Face à la presse, le ministre de la culture a déclaré que cette biennale a un défi sécuritaire et politique que le gouvernement reste déterminer à relever au profit de la relance des activités artistiques et culturelles dans la Venise malienne.

Déjà, il a indiqué que les dispositions idoines sont en train d’être prises par le gouvernement pour la bonne organisation de cette rencontre culturelle. Laquelle, selon lui, un espace de raffermissement entre les maliens, de brassage culturel et de pénétration dans le monde des arts et de la culture du Mali. « La biennale était un évènement culturel qui rassemblait les maliens autour du patrimoine ancestrale », a rappelé le conférencier qui rassure de l’avancement des préparatifs et la participation de toutes les régions du Mali y compris la région de Kidal.

C’est lors du conseil des ministres du 15 mars 2023 que le gouvernement a décidé la reprise de la biennale artistique et culturelle de cette année. L’exécutif de la transition souhaite faire de cette rencontre un lieu de cohésion sociale, réconciliation et de l’unité entre toutes les régions du Mali déchirée par une crise multidimensionnelle. Pour ce faire, explique le ministre de la culture, les artistes de toutes les régions seront invités à prester dans plusieurs registres musicaux du Mali. « Il y aura des espaces pour la manifestation de l’ensemble instrumental, la musique en solo, la danse, le ballet et d’autres manifestations folkloriques des différents terroirs du pays », a informé le ministre Andogoly Guindo, ajoutant qu’il y aura également des panels sur le rôle de la culture dans la paix, la réconciliation et l’unité nationale.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

