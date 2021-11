Le directeur général de Canal Plus Mali, Moussa Tiémoko Dao, était face à la presse le vendredi 19 novembre dans un hôtel de la place. Occasion pour lui de s’entretenir avec les hommes de média sur les nouvelles offres de Canal plus Mali.

Pour tout réabonnement à n’importe quel bouquet de Canal Plus, le client bénéficiera de la formule la plus élevée (Ndlr, Tout Canal, c’est à toutes les chaînes) pendant 15 jours. C’est l’offre faite par la direction générale de Canal Plus Mali à ses clients en cette période de fin d’année. Cerise sur le gâteau, cette offre couvre les mois de novembre et décembre. Car pour les responsables de Canal Plus Mali, la télévision n’est pas un luxe mais une nécessité.

A travers cette promotion, Canal Plus Mali entend faire plaisir à ses abonnés. C’est du moins ce qu’a indiqué son directeur général, Moussa Tiémoko Dao, selon qui Canal Plus Mali tient beaucoup à ses abonnés. Avant d’ajouter que c’est important pour la société de faire cette promotion. « On veut maintenir le maximum d’abonnés en cette période de fin d’année », a justifié le DG Dao, qui dit espérer gagner en retour beaucoup de nouveaux clients.

Il a indiqué que cette promotion de Canal Plus fait suite à une demande sans cesse croissante des clients. « Dans les retours que nous avons, beaucoup de clients nous disent de leur donner une période de 15 jours », a expliqué le DG DAO. Avant cette offre, le client qui se réabonne avant la fin de son abonnement bénéficiait seulement de 05 jours des chaînes de la formule supérieure.

Aussi, à partir de ce 19 novembre jusqu’au 31 décembre, le décodeur HD est à 5000 FCFA à partir de la formule Access et la parabole est offert gratuitement. Autrement dit avec 10 000 FCFA on peut avoir à sa disposition un décodeur HD, une parabole et un abonnement d’un mois. En payant le décodeur avec la formule évasion, Canal Plus Mali se chargera d’installer gratuitement la parabole chez le client.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :